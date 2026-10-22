Initialement programmée à 20h ce samedi 25 octobre, l’affiche très attendue de la 10ᵉ journée de Ligue 2 entre l’ASSE et le FC Nantes démarrera finalement à 20h45. Un léger décalage de trois quarts d’heure officiellement motivé par des impératifs d’organisation et de sécurité, alors que plusieurs rassemblements majeurs sont prévus dans le centre-ville stéphanois durant la journée.

Les supporters de l’ASSE devront prendre leurs précautions pour rejoindre le stade Geoffroy-Guichard ce week-end. Le coup d’envoi de ce classique du football français a été repoussé à 20h45. Cette décision intervient dans un contexte d’encadrement particulièrement strict à l’échelle de l’agglomération, en raison de manifestations et de rassemblements revendicatifs déclarés dans le centre-ville de Saint-Étienne au cours du samedi après-midi.

Un périmètre sous surveillance et un accès adapté au Chaudron

La tenue conjointe de ces défilés urbains et d’une rencontre sportive à guichets fermés a poussé les autorités locales et les organisateurs à réajuster le dispositif d’accueil autour du stade. Les forces de l’ordre entendent ainsi fluidifier la circulation entre le centre-ville et le secteur de l’Étrat/Geoffroy-Guichard, évitant les croisements de flux entre manifestants et flux importants de supporters.

Il est d’ailleurs vivement conseillé aux supporters de l’ASSE d’anticiper leurs déplacements et d’emprunter les transports en commun au plus tôt pour approcher du périmètre du stade sans subir les ralentissements attendus sur les grands axes routiers.

Un climat électrique avant le coup d’envoi d’ASSE – Nantes

Ce décalage de 45 minutes offrira néanmoins un peu de répit aux fans foréziens pour s’installer progressivement dans les travées. Dans ce climat d’effervescence générale, le Kop Nord promet déjà d’afficher une ferveur toute particulière puisque les Magic Fans profiteront de cette grande affiche pour célébrer leurs 35 ans d’existence.

Une fois le coup d’envoi donné à 20h45, l’attention se focalisera enfin sur le rectangle vert, où les hommes de Ian Cathro tenteront de prolonger leur excellent début de saison en confortant leur place en tête du championnat face aux Canaris.