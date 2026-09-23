Devenu professionnel il y a quelques jours, Etienne Mendy est l'une des nombreuses promesses qui garnissent le centre de formation de l'ASSE. Son ancien coach au Diambars FC, Assane Faye voit en l'attaquant un grand potentiel. Dans un entretien accordé à Africa Foot.

Natif de Dakar, Etienne Mendy a posé ses valises dans le Forez avec la réputation d'un jeune en devenir. Intégré à l'équipe réserve, il a paraphé son premier contrat professionnel cette semaine avec l'ASSE.

Mais l'attaquant, aussi capable d'évoluer dans les couloirs, pourrait être amené à glaner du temps de jeu en équipe première au vu de ses qualités, en comme en témoigne Assane Faye, son ancien coach au Sénégal. "Avec son potentiel, je sais qu'il peut percer partout où il va. (...) [Il est] très bien éduqué, très facile à vivre."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

L'ASSE recrute le facteur X de Diambars

Natif de Dakar, Etienne Mendy a fait toutes ses classes à Diambars. "Il est arrivé ici à l’âge de 12 à 13 ans", raconte l'entraîneur. Titularisé en Ligue 2 depuis deux ans, il a ensuite été l'un des artisans de la promotion du club Sénégalais en première division. "C’est cette année qu’il s’est véritablement confirmé en leader et tout le potentiel qu’on connaît de lui."

Une attente validée sous le maillot national. "Il a commencé à confirmer cela depuis la saison dernière avec l’Équipe nationale des U17 et cette année (ndlr : durant la Coupe du Monde et la CAN), il a continué sur cette lancée.

"Il doit jouer dans des tops clubs"

D'abord venu pour renforcer la réserve, l'attaquant de 18 ans pourrait être amené à jouer en Ligue 2. "Avec le fort potentiel qu’il a, il doit se taper les tops clubs en France, par exemple le Paris Saint-Germain", affirme Assane Faye, qui voit l'ASSE comme un passage de sa jeune carrière. "La France devrait être un tremplin pour lui pour aller chercher l’Angleterre ou les grands clubs en Espagne. Pour moi, c’est un joueur à fort potentiel qui doit jouer dans des tops clubs."

Chaque chose en son temps. En attendant d'intégrer un club européen, Etienne Mendy doit "prendre ses repères en France, avec la Ligue 2 cette année, et probablement commencer à jouer d’ici la fin de la saison. Après, confirmer en vrai leader comme il l’a été."