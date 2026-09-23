Le calendrier automnal de l'AS Saint-Étienne (ASSE) continue de se préciser. Après la réception du Stade Lavallois au stade Geoffroy-Guichard pour le compte de la 12e journée, le quotidien des Verts va connaître une petite parenthèse Coupe de France avant de repartir à Reims, en championnat. La rencontre a été fixée.

Deux semaines s'écouleront entre la venue des Mayennais dans le Chaudron et la prochaine échéance de l'ASSE en Ligue 2, en raison d'un rendez-vous toujours très particulier sur la scène hexagonale.

Entre la réception de Laval et le déplacement en Champagne, l'actualité des Verts sera rythmée par une pause en championnat, qui sera marquée par une trêve internationale, mais pas que. Le week-end du 14 et 15 novembre marquera l'entrée en lice officielle des clubs de Ligue 2 en Coupe de France.

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Pour l'ASSE, ce 7e tour constituera le tout premier chapitre de son parcours de la saison. L'occasion pour le staff stéphanois de faire tourner son effectif, de donner du temps de jeu aux jeunes ou d'insuffler une nouvelle dynamique collective avant de replonger immédiatement dans la course aux points.

Choc au sommet à Auguste-Delaune pour la 13e journée

Une fois ce tour de Coupe de France négocié, les Stéphanois devront rapidement remettre le bleu de chauffe pour aborder l'un des déplacements les plus relevés de la fin d'année. Pour le compte de la 13e journée de Ligue 2, l'ASSE s'envolera vers la Champagne pour y défier un concurrent direct aux premières places.

Ce voyage sur la pelouse du Stade de Reims s'annonce comme une véritable affiche au sommet, mettant aux prises deux prétendants déclarés au haut du tableau dans une enceinte d'Auguste-Delaune qui s'annonce chaude.

La programmation de Reims - ASSE dévoilée

La rencontre entre le Stade de Reims et l'ASSE est officiellement fixée au samedi 21 novembre à 20h, un choc au sommet qui sera diffusé en direct et en intégralité sur les antennes de beIN SPORTS.

Programmation complète de la 13ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 20 novembre

Nancy – Dijon FCO : 20h00

EA Guingamp – Rodez AF : 20h00

FC Metz – US Boulogne CO : 20h00

Red Star FC – Pau FC : 20h00

FC Annecy – Clermont Foot : 20h00

Samedi 21 novembre

FC Nantes – Grenoble Foot : 14h00

Laval – Montpellier : 14h00

Stade de Reims – ASSE : 20h00

Lundi 23 novembre