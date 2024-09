GOUFFRE ABYSSAL

“Et quant à celui qui scrute le fond de l’abysse, l’abysse le scrute à son tour.” Friedrich Nietzsche – Par-delà le Bien et le Mal

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 01.09.24 – MAINTIEN DE L’ASSE -32 POINTS « Ben ouais les Belets, on en est au même point !! Trois matchs, zéro point dans la Musette !! Et même si je n’y connais rien en foot, j’ai bien l’impression que ce n’est pas dans les deux matchs suivants que vous allez m’en ramener. Non mais si c’est pour fermer les meules toute la saison comme les précédentes, vous n’avez qu’à le dire, j’irai faire des squats pour me renforcer le Joufflu !!! ».

Salut les Groupies !

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 288ème chronique, après ce risible désastre en terres bretonnes. Et je ne vous cache pas que cette troisième défaite consécutive de l’ASSE m’a mis un grand coup de tristesse douceâtre dans le violon. Au point même que le bel enthousiasme dont j’avais décidé de me parer pour repousser les premières ondes négatives s’est mis à dégringoler, évoquant dans ma tête le son d’une mandoline dévalant un escalier.

Oui, je l’avoue, votre Cowboy est plus marri qu’Aubin. En proie à un de ces airs vicieux qui pénètrent dans ton canal auditif et qui ricochent dans ton crâne à la recherche d’une issue qu’ils ne trouvent jamais : cette saison va être beaucoup plus galère que je n’avais imaginée.

3 matchs de l’ASSE, trois défaites, avec une courbe d’apprentissage orientée dans le mauvais sens, en terme de contenu proposé : un match correct contre Monaco, un match très mauvais contre le HAC, et maintenant un match désastreux, honteux, qui a même attiré la pitié de l’arbitre sur le deuxième jaune qu’aurait dû prendre cette fraude footballistique de MORTAL_FOMBA. Voilà où nous en sommes les amis … L’ASSE inspire la pitié.

Et c’est logique, car dans cet #SB29ASSE, la médiocrité l’a disputé à la pitié. Et force est de constater que c’est la pitié qui l’emporte.

Le temps pour moi d’un mea culpa : je me doutais que l’ASSE n’avait pas le niveau moyen de la majeure partie des équipes de L1. Mais je ne me doutais pas que le gouffre serait aussi abyssal. Après 3 journées, j’ai vu jouer la plupart des équipes. Je n’en ai vue, à ce jour, aucune qui soit plus faible que l’ASSE. Pour le moment en tout cas …

CHAPITRE 1 : LE COMPTE EST TELLEMENT LOIN D’Y ÊTRE POUR L’ASSE

Bien sûr, nous imaginons tous aujourd’hui que l’ASSE va progresser. Par intégration des nouveaux. Par création d’automatismes. Etc. Et heureusement. En même temps, faire pire que ce qu’on voit depuis le début sera hautement difficile, donc de meilleurs jours nous attendent. Forcément.

En revanche, le constat est là, implacable et plus froid que les fesses d’une apprentie patineuse. L’ASSE n’a pas le niveau, le compte n’y est pas et il est loin d’y être. Dans tous les domaines.

Ce sentiment, grandissant après les deux premières journées, s’est confirmé au Stade Francis l’Artiche, où – en moins de temps qu’il n’en faut à une chambre des députés pour mettre à bas un Ministère – l’ASSE avait déjà perdu pied sur un but de notre ancien banni Y_A_QUELQU’UN_QUI_MAHDI_CAMARA. Tout un symbole.

Le reste du match, qui n’aura été qu’une longue et pénible agonie, je pourrais vous le raconter dans les grandes lignes, comme disait un marchand d’articles de pêche, mais je pourrais simplement confier à mon Totor HUGO que j’aime tant dans son RUY BLAS le soin de le résumer : *Bonne Apathie Messieurs* !!!

Dépassée dans TOUS les compartiments du jeu, technique, tactique, mais pire encore dans l’engagement, les efforts et l’intensité, l’ASSE a proposé un ensemble indigeste et aussi folichon qu’un concours de pets dans un Goulag. Et n’a été capable d’aucune réaction d’orgueil, ce qui me peine encore plus car même la honte ne semble plus faire peur à tous, et particulier aux pseudo-cadres issus de la belle aventure de la montée.

Individuellement, chaque joueur est moins fort que celui d’en face, et aucun de nos Verts de samedi ne pourrait être titulaire à Brest.

Certes, je supprostituais (je trouve le verbe supputer vraiment trop vulgaire) au regard du mercato (on y reviendra) que l’équipe allait en baver. Mais en fait c’est pire que ça. On a le même niveau que l’ASSE de l’an dernier, qui n’a pas survolé son championnat de L2 et qui est montée à la lumière d’une belle aventure humaine, en passant un peu entre le mur et l’affiche, et grâce à des apports extérieurs forts comme celui de CARDONA_QUE_L’AMOUUUUR.

À date, cette équipe-là de l’ASSE n’a – pour ce qui est du minimum syndical pour finir 15ème de Ligue 1, pas plus de talent qu’il n’y a de photo de Hollande dans le portefeuille de Sarkozy.

Quant aux recrues, dont Courbis demanderait s’il s’agit bien de renforts, pour les 3 sur la pelouse samedi, ils n’apportent rigoureusement rien. Pas plus ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU, encore transparent (validant l’hypothèse qu’il faut toujours vérifier la marchandise avant de signer le laisser-pisser) que YUNIS DIESEL_HAMID, censé apporter justement l’expérience L1 à l’ASSE, et qui ferait mieux déjà d’essayer de retrouver son niveau foot. Tiens encore un mea culpa du cowboy. J’avais réellement cru que c’était une bonne idée, ABDELHAMID_ENFANCE à l’ASSE pour cette année de transition L2/L1, au simple regard de ses stats des dernières années … J’ai bien peur de m’être trompé, que le garçon ait déjà franchi le somment de la colline, et que ses années dans une défense à trois avec deux Golgoths rapides à côté de lui aient un peu caché la merde au chat.

Allez, soyons quand même positifs : PIERRE_CORNUD_MUSE_A_L’AIR (merci Stacho) a montré quelques trucs intéressants, notamment sa qualité de centres, et méritera d’être revu.

Avec une nouvelle fois l’activité de MATHIS_AMOUGOU_DE_LUXE, bien que souvent désordonnée, c’est à peu près tout ce qu’il y a à sauver.

CHAPITRE 2 : UN DÉSODORISANT, DES ODO RISIBLES

Je voudrais parler un peu de l’ami JOSS_RAN_DALL’OGLIO. Attention, loin de moi l’idée de lui tomber dessus comme la vérole sur le bas clergé, il est en partie responsable du désastre, mais pas forcément plus qu’un autre, que les joueurs, ou que la Direction du Club. D’autre part, le magicien de la remontée (bien aidé en ça par des circonstances favorables et un mercato d’hiver intelligent) semble avoir perdu sa baguette magique, mais bon … N’oublions pas que le propre d’un miracle, c’est justement de ne pas se produire tous les deux mois.

Par ailleurs, comme circonstance atténuante supplémentaire pour le coach de l’ASSE, l’équipe qu’il a en mains n’a pas le niveau L1, pour le moment en tout cas, et au bout d’un moment : À l’impossible, nul détenu, comme on dit à Fleury-Mérogis.

En revanche je suis très critique sur les attitudes récentes et la méthode employée pour affirmer son mal-être, voire sa contestation.

Tous ceux qui savent lire entre les lignes et voir plus loin que le nez du Hool’s (c’est-à-dire tout le monde à part le Hool’s et Triplette @Guiom_42530) auront compris que la compo de départ n’était pas anodine. Et que quand tu alignes, et laisse sur le terrain 60min AIKI_LA_FAUTE et surtout cette anomalie footballistique absolue de FOMBA_TISMO (il n’a rigoureusement aucune qualité pour ce sport), ça ne peut pas être un hasard. Je ne veux pas trop taper sur le gamin de 18 ans, qui n’avait rien demandé, et qui se retrouve là à démontrer pendant une heure qu’il n’est pas prêt pour ce niveau. A la limite, il a 18 ans, il peut encore progresser (bien que moi, un doute m’habite vraiment …). Mais pour l’autre, mon Olive … Tout ça n’est pas Franco, comme disaient les enfants de puritains espagnols.

Et entre nous, mon Olive, entre pompiers on ne va pas se marcher sur les tuyaux : tu l’avais vu de tes propres yeux être ridicule en N3 la semaine d’avant, comment peux-tu imaginer qu’en le titularisant, alors que tu as sur le banc MOUEFFEK_LA_POLICE, GÉRARD_DE_TARDIEU et LOUIS_LVMH_MOUTON … faudrait pas nous prendre pour des truites, quand même !!

Il en va de même pour ce « Tant que je serai là » de ta conf d’après-match. L’opportunité est toujours bonne à saisir d’élaguer les branches mortes de son jardin secret, pas de souci. Mais il apparait désormais évidemment que ce projet te fait chier, ça se voit comme l’Arc de Triomphe depuis le carrefour Georges-V. Et que tu te sens fait pour aller dans un mariage avec la direction prise par les nouveaux propriétaires à peu près comme Michal JORDAN pour aller avec Mimie Mathy.

Si je ne me trompe pas sur la tendance, je ne saurai trop te conseiller que d’aller régler directement ça avec IVAN_GAZIDIS_COTHEQUE, trouver une voie de sortie par le haut. Car saboter le sportif pour faire valoir la difficulté de l’objectif au regard des moyens qui te sont donnés ne fera que développer la gangrène.

CHAPITRE 3 : VIVEMENT…. LE MERCATO POUR L’ASSE !!! 😊

Évidemment, l’ironie du chapitre ne vous aura pas échappée, puisque le mercato est désormais terminé ! Et que c’est quand même un drôle de constat de se dire début septembre qu’il va déjà falloir compter sur celui d’hiver !!! Mais en toute honnêteté, j’en suis un peu là.

Serrer les meules jusqu’en décembre, et corriger. Puisque l’artiche ne semble pas être (trop) un frein.

Jusqu’ici, j’avais écarté les chouineries diverses, d’abord parce qu’elles ne m’intéressent pas plus qu’un avis de tempête sur la basse Tasmanie. Ensuite parce que jusqu’à vendredi, le mercato n’était pas clos. Maintenant qu’il l’est on peut se faire un premier avis.

Au début, j’avais compris et je trouvais ça intelligent. Principalement des jeunes ‘prometteurs’ qu’on ne connaissait ni d’Eve nid d’abeille, mais on faisait confiance à la Data de Jaeson, et des contrats longs pour lisser l’investissement. Objectif visé : reconstruire un effectif à moyen terme, devant assurer la progression sportive tout en garantissant des actifs perdus depuis des années.

Pour moi ça tenait là route.

En revanche, j’étais vraiment persuadé que la fin du mercato serait dédiée à compléter l’effectif avec des joueurs d’expérience pour consolider un effectif évidemment bien trop jeune et inexpérimenté.

Et bien le seul qui pourrait correspondre à ça, ce fut L’OPERATION_CORNUD’BEEF (celle-là elle est nulle, mais j’avais promis au Hool’s que je la placerais). Et encore n’a-t-il aucune expérience en L1.

Le reste ? Deux gosses supplémentaires en last minute, un de 19 ans (LUCAS_STASSIN_LA_DEMI_LUNE) et un de 22 ans (PIERRE_EKWAH_MA GUEULE[_QU’EST_CE_QU’ELLE_A_MA_GUEULE] – merci mon Maréchal des Logis Chef en Bermuda @RBruyas91267!).

Là en tout franchise, pour moi c’est un mystère qui demeure entier comme un étalon de concours.

Et au-delà d’un déficit abyssal d’expérience et de chevrons, si beaucoup de postes ont été « couverts », celui du latéral droit ne l’a pas été, et ce n’est pas le match d’ YVANN_LE_FRANC_MAÇON samedi qui va me rassurer sur ce point.

En conclusion, j’ai l’impression que nos nouveaux dirigeants sont partis bille en tête sur la construction de l’avenir, en oubliant un peu vite qu’il y avait quand même un présent à assurer.

Peut-être ont-ils aussi mal évalué la qualité de l’effectif à disposition et sous-estimer l’écart entre celui-ci et le minimum nécessaire qu’il faudra à l’ASSE pour exister en Ligue1.

Et si finalement l’explication résidait dans l’hypothèse qu’ils étaient d’emblée partis sur un projet devant démarrer en L2, avec un peu plus de temps pour les fondations, et qu’ils se sont laissés surprendre par cette montée.

Et que fort d’un certain égo issu de leur expérience dans de grands clubs européens, ils ont décidé de ne pas modifier la ligne stratégique, sous estimant la L1, en se disant « ça va passer, et au pire il nous reste l’Amère Catho d’Hiver pour corriger » ???

A date, nous n’avons pas d’autre option que de leur faire confiance.

Et si la confiance n’exclut pas le contrôle, la passion n’exclut pas de serrer les miches. Nous commençons tous à en faire l’expérience.