Le mercato estival 2024 s’est achevé pour l’ASSE, marqué par de nombreux mouvements. Les dernières heures du marché ont été particulièrement animées, avec l’arrivée de deux nouvelles recrues. Parallèlement, la direction stéphanoise s’est activée en coulisses pour alléger l’effectif, en invitant plusieurs joueurs à se trouver un nouveau club avant la fin de la période des transferts.

Beres Owusu sur les pas de Nadé !

Les Verts ont renforcé leur effectif avec neuf nouvelles recrues, tout en prolongeant les contrats d’Aïmen Moueffek et de Mickaël Nadé. Le club est resté actif jusqu’au dernier moment du mercato, officialisant les arrivées de Pierre Ekwah et Lucas Stassin vendredi soir.

Côté départs, l’ASSE a vu plusieurs joueurs quitter le club cet été. Maxence Rivera a rejoint l’USL Dunkerque après la fin de son contrat, tandis que Dylan Chambost a signé avec le Columbus Crew, champion de la MLS, en début de mercato. Les prêts d’Irvin Cardona et Nathanël Mbuku se sont achevés en juin, et Darling Bladi a été prêté à Bourg-en-Bresse. Mahmoud Bentayg est parti en prêt avec option d’achat à Zamalek, et Karim Cissé est sur le point de rejoindre Annecy en National. Enfin, aujourd’hui, le club a officialisé le prêt de Beres Owusu à Quevilly Rouen Métropole, où Mickaël Nadé avait déjà été prêté avec réussite en 2020/21.

Le communiqué de QRM

« QRM » a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Beres Owusu, défenseur central de 20 ans, qui s’est engagé avec les Léopards sous la forme d’un prêt pour la saison 2024/2025. Lancé à l’AAS Sarcelles avant d’arriver à l’ASSE U19 puis réserve N3, il est désormais Rouge & Jaune »