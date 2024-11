Lucas Stassin est l'un des grands espoirs du football belge. La recrue la plus chère de l'histoire de l'ASSE a retrouvé sa sélection pendant la trêve internationale. Une déconvenue puisque les espoirs belges ne sont pas parvenus à s'imposer face à la Républioque Tcheque en barrages pour l'Euro Espoir.

Lucas Stassin avait deux rencontres décisives pendant cette trêve. Une double confrontation face à la République Tchèque. Des barrages en aller-retour pour permettre à sa sélection de participer au prochain Euro Espoirs. Titularisé à deux reprises, l'attaquant de l'ASSE n'a pas marqué. Toutefois, il a pu montrer ses qualités sur le front de l'attaque belge. Alors qu'il fêtera ses 20 ans le 29 novembre prochain, Lucas Stassin va pouvoir regagner le Forez avant d'affronter Montpellier sous le maillot des Verts.

En marge de la rencontre internationale que disputait Lucas Stassin avec l'équipe Espoirs de Belgique, l'attaquant de l'ASSE s'est livré auprès de DAZN :

"Un vrai homme du rectangle, c'est ne pas être là de tout le match, puis passer le pied, le genou ou l'épaule quand un ballon traine et faire gagner l'équipe comme cela. Sentir où la balle va arriver et être présent au bon moment au bon endroit.

Du travail ou du talent ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de joueurs, quand je ne faisais que marquer, qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient d'abord que c'était de la chance, puis ils se sont dit que ça ne l'était pas et ils m'ont demandé comment je faisais. Je ne savais pas quoi leur répondre, car c'est inné, au feeling. Tout ça se passe dans la tête. Il faut y aller. Je ne pense pas que ça se travaille, sauf le geste."

On espère que l'attaquant belge fera parler son talent face à Montpellier ce samedi et inscrira son premier but sous le maillot Vert.