Comme chaque lundi, le Sainté Night Club s'est réuni. Nolan Roux, ancien buteur de Ligue 1 et Sylvain (Peuple Vert) ont commenté le premier tiers du championnat de l'ASSE tout en se projetant sur l'avenir. Extrait.

L'ASSE attend Abdelhamid

Nolan Roux (Ex-ASSE) : " L'arrivée de Yunis Abdelhamid ? Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pour l'avoir côtoyé, même si je n'ai jamais joué avec lui, j'ai joué contre lui, et certes, il n'a plus le même âge, mais je le voyais beaucoup plus serein. Beaucoup plus serein. Après, il n'est pas aidé, c'est sûr, mais c'est vrai que je le voyais plus serein, plus entreprenant, et plus leader. Là, c'est vrai que je le vois un peu plus réservé. Je ne dirais pas timide, mais je ne le vois pas courir comme avant, je ne le vois pas marcher comme avant. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de détermination, qu'il se pose beaucoup plus de questions, et qu'il ne joue pas libéré."

"J'attends un renouveau"

Nolan Roux (Ex-ASSE) : "Avec l'âge, on va beaucoup moins vite. Du coup, on compense par ce que tu viens de dire : l'anticipation et aussi le fait de guider les autres. Même s'il court un peu moins vite, il peut toujours orienter quelqu'un pour l'aider à se couvrir, lui donner des conseils, etc. Et là, je le trouve un peu moins, entre guillemets, "méchant" sur le terrain, un peu moins impactant. Après, c'est vrai qu'il a joué très longtemps à Reims, il change de club. Ce n'est pas du tout le même environnement, ça n'a rien à voir. Il y a l'âge aussi qui joue, mais c'est vrai que je m'attendais à beaucoup mieux. Alors je ne dis pas qu'il a tout perdu, mais en termes de confiance, c'est là que j'ai été le plus impressionné : j'ai l'impression qu'il n'est plus du tout en confiance, et que, au fil des matchs, ça ne s'améliore pas. J'attends un renouveau, j'attends beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'implication et de leadership."

Nouvelle Tête de turc à l'ASSE

Sylvain (Peuple Vert) :"Pour conclure les propos de Nolan, la difficulté supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, une partie des supporters lui tourne le dos et ne croit plus en lui. Je précise une "partie", je ne dirais pas une majorité, mais une portion des supporters qui se détourne de lui. Et quand tu arrives après seulement quelques mois dans un projet où tu es immédiatement promu capitaine, où tu es placé comme l'une des têtes d'affiche du recrutement, c'est compliqué. Quand tu regardes notre recrutement, tu te demandes qui a été la figure de proue de ce mercato. En termes de carrière, de prestance, d'expérience, tu te dis que c'est Yunis Abdelhamid. Et c'est peut-être la plus grande déception avec Igor Miladinovic. Mais bon, Igor Miladinovic venait de nulle part et personne ne l'attendait vraiment. C'est vrai que cela accentue encore plus la difficulté pour le joueur."

Abdelhamid n'est pas fini !

Nolan Roux (Ex-ASSE) : "Je pense que le club, justement, de l'ASSE, a fait ce choix pour plusieurs raisons. Le fait de dire : « Bon, on a beaucoup de jeunes, mais là, on amène quelqu'un avec beaucoup d'expérience, beaucoup de charisme. » Forcément, le brassard lui revient dans cette équipe. C'est vrai qu'il a été un peu chahuté, qu'il a traversé des moments de difficulté. Je pense aussi que l'ASSE ne s'attendait pas à un début de saison aussi compliqué. Tout cela a fait que, malgré tout, c'est un grand joueur, un professionnel de Ligue 1. Il a dû se remettre en question à plusieurs reprises, mais la réalité des matchs du week-end, parfois, fait mal et tout ça s'enchaîne.

C'est sûrement quelque chose de nouveau pour lui. Je pense qu'il avait des attentes aussi, mais peut-être qu'il ne s'est pas mis une pression excessive. Il s'est dit : « Voilà, j'arrive à Saint-Étienne, j'ai joué à Reims pendant longtemps, j'arrive avec le brassard, je dois guider un peu les jeunes, j'ai une grosse responsabilité, mais j'ai aussi mon travail de défenseur à accomplir. » Mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment fonctionné. Comme on le dit souvent, la chance dans le foot, c'est qu'il y a une première et une deuxième partie de saison. Certains joueurs, en première partie de saison, ne sont pas bons, ne sont pas en confiance, et en deuxième partie, pour une raison qu'on ne comprend pas toujours, ils reviennent pleins de gaz, pleins de bonnes intentions. C'est ce que je lui souhaite, car pour moi, il n'a pas perdu ses qualités. Peut-être qu'il lui manque juste un déclic, quelque chose qui le fasse réagir. Moi, je suis quelqu'un de positif, donc je ne me dis pas qu'il est fini. Non, ce n'est pas possible pour moi. Peut-être qu'il jouera moins, mais en qualité, j'espère qu'il sera meilleur."