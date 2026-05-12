Duffus, Pedro, Le Cardinal. Trois retours à l'entraînement collectif ce mardi matin à l'Étrat. L'ASSE retrouve des forces vives au meilleur des moments, à 72 heures du play-off vendredi soir au Chaudron.

Joshua Duffus a repris l'entraînement ce mardi. Touché à la cheville lors du match face à Amiens samedi, le double buteur de la rencontre a rassuré le staff stéphanois. Plus de peur que de mal pour l'Anglo-Jamaïcain. Sa disponibilité vendredi soir serait une option offensive précieuse pour Philippe Montanier, lui qui n'avait plus joué depuis plus de deux mois avant le match de samedi.

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L'ASSE récupère Kévin Pedro

Kévin Pedro a également fait son retour à l'entraînement. Le jeune défenseur avait été sorti à l'heure de jeu face à Rodez lors de la défaite 2-1, et absent contre Amiens. Le staff avait préféré ne prendre aucun risque la semaine dernière lors des premiers tests. Cette fois, il est de retour dans le groupe. Une bonne nouvelle en défense, où les absences s'accumulent.

Julien Le Cardinal est bien là

Julien Le Cardinal complète ce trio de retours encourageants. Lui aussi sorti par précaution à l'heure de jeu samedi au profit de Mickaël Nadé, il était bien présent ce mardi matin sur la pelouse d'entraînement.

Anoter que Gautier Larsonneur s'est entrainé. Florian Tardieu poursuit ses séances en individuel.

Des retours qui tombent bien

L'ASSE retrouve donc ses forces vives au meilleur des moments. Ce qui commence vendredi soir, c'est une nouvelle compétition. Trois matchs pour décrocher un ticket en Ligue 1 : deux à domicile à Geoffroy-Guichard, puis un déplacement chez le 16e de Ligue 1. Les adversaires restent à déterminer ce soir. Mais une chose est certaine : les Verts devront s'imposer à chaque fois. Sans filet. La saison est décevante mais l'ASSE a encore les moyens d'assurer l'enssentiel : remonter en Ligue 1. A suivre.

Source : AS Saint-Étienne