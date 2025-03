L'AS Sain-Etienne se déplace au Stade Océane pour un match décisif face au Havre. Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Extraits.

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "On préférait avoir Dylan Batubinsika avec nous comme l'ensemble des joueurs pour pouvoir avoir toujours cette même charnière défensive qu'ils aient des repères ensemble et avec le gardien de but. Mais ça reste le football, il faut qu'on s'adapte face à ces challenges qui sont face à nous. Il faut qu'on trouve la possibilité, une solution pour cette charnière centrale. Et il faut voir aussi le côté positif que ça ouvre une place pour un joueur qui devra montrer qu'il peut prendre sa place."

Première titularisation pour Bernauer avec l'ASSE

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "Maxime Bernauer peut être une solution. On a aussi Yunis Abdelhamid et Anthony Briançon qui sont disponibles. Pour Max, il a joué la dernière partie de la rencontre contre Nice dans l'Axe, sa position favorite. Il avait aussi joué le match en position de latéral. Il a fait plutôt une bonne semaine d'entraînement et je pense qu'il fait partie des joueurs qu'on pourra aligner à ce poste-là.

Yunis Abdelhamid a aussi l'air très compétitif, il veut vraiment rentrer dans l'équipe et il travaille dur et professionnel pour le faire. Briançon a eu sa première semaine de compétition, après avoir joué 45 minutes en Réserve. Je suis relaxé par rapport à la suspension de Batubinsika. Je pense qu'il y a des possibilités dans l'équipe. On a plusieurs solutions, plusieurs cordes à notre arc."