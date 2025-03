L'AS Sain-Etienne se déplace au Stade Océane pour un match décisif face au Havre. Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Extraits.

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "On ne peut pas se cacher évidemment que ce sont deux matchs très importants contre deux candidats au maintien. Depuis que je suis arrivé cet hiver, on a tout de suite dit qu'il faudrait pouvoir se battre jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière minute. On sait que Le Havre et Montpellier sont des candidats très sérieux pour le maintien et qu'il va falloir faire le mieux qu'on peut face à ces deux équipes. Il faut vraiment qu'on prenne à bras le corps la période qui arrive, qui est importante. Il va falloir qu'on se présente avec conscience, la conscience de l'importance de ce moment, mais aussi avec une certaine forme de relâchement."

L'ASSE doit s'appuyer sur ses progrès

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "Je pense qu'on a fait une bonne première période contre Nice, face à une équipe qui est d'un très bon calibre. Je pense que cette bonne première période, il faut qu'on cherche à la prolonger contre une équipe du Havre qui est en progrès ces derniers temps.

Et sur ces matchs qui arrivent, il va vraiment falloir qu'on en fasse plus. Ce sont des matchs à l'extérieur où on n'a pas encore fait d'assez bons résultats. Le Havre et Montpellier arrivent, ils vont nous donner cette occasion de rapporter davantage de résultats positifs. Il va falloir se faire un petit peu plus mal, un peu plus creuser, un peu plus fort pour viser de meilleurs résultats.

Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à construire mentalement sur cette semaine qui arrive devant nous. Ces matchs sont importants et le visage et ce qu'on fera face aux adversaires vont nous permettre de prendre de la confiance pour la suite. Il faut qu'on arrive à se créer des occasions et qu'on arrive à décrocher des résultats positifs.

Il va falloir gérer nos émotions. On sait qu'on va se retrouver face à deux équipes comme nous qui sont avide de points, avide de résultats. Il va falloir qu'on soit exactement dans cet état d'esprit aussi, tout en abordant la rencontre avec calme."

Une défense à améliorer

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "Qu’est ce que l’équipe doit améliorer ? Il va falloir être meilleur vraiment sur tous les aspects du jeu, les attaques posées, la défense sur attaques posées, les coups de pieds offensifs, les coups de pieds défensifs également. Il faut vraiment qu'on soit meilleur sur chaque secteur du jeu qu'on aura à gérer et je pense que le plus important ou le premier point pour nous c'est surtout de ne pas prendre ce premier but.

On est tous d'accord pour faire le constat qu'il est trop facile de marquer contre nous. De notre côté, on a réussi à marquer sur 8 de nos 9 dernières rencontres, je crois. C'est un point positif. En revanche, sur la partie défensive, il faut vraiment qu'on fasse mieux."