Le média américain Sport Bussness Journal a dévoilé les propos d'Ivan Gazidis et de Teresa Resch (présidente inaugurale de la WNBA Toronto franchise) de cette semaine. Ils y évoquent notamment les dernières actions du groupe Kilmer Sport mais aussi ses intentions et projections sur les derniers projets du groupe comme l'AS Saint-Etienne. Extraits.

"Penser à long terme ne signifie pas ignorer l'urgence" (Ivan Gazidis)

Après avoir racheté le club en juin dernier, Kilmer Sport et son équipe est en train de développer un nouveau projet à l'AS Saint-Etienne. Mené par un recrutement international axé sur la DATA, les débuts des nouveaux propriétaires ont été poussifs. Néanmoins, les derniers résultats ont apporté une certaine accalmie et du crédit au projet.

« Penser à long terme ne signifie pas ignorer l’urgence dans le sport ou les affaires sportives », a déclaré Gazidis lors d’un panel à la Leader’s Week de Londres. « Si vous n’agissez pas avec urgence, vous serez rapidement dépassé. C’est pourquoi nous avons un fort sentiment d’urgence dans tout ce que nous entreprenons. Cela ne contredit pas une approche à long terme, et cela vaut également pour nos investissements. Nous voulons saisir les bonnes opportunités, là où nous pensons pouvoir apporter de la valeur, mais nous n’agirons pas précipitamment. »

Kilmer veut continuer à grandir !

Même s'ils sont dans une mentalité de type "start-up" Resch estime que l’ensemble du portefeuille et des employés de Kilmer Sports peut créer des synergies et des solutions adaptées à ses franchises, même si elles évoluent dans des sports différents. « Je sais que je peux compter sur Huss Fahmy, vice-président exécutif de Kilmer Sports Ventures pour le football, ainsi que sur Ivan, lorsque nous voulons entreprendre des initiatives qui semblent différentes dans la WNBA », a expliqué Resch. « Nous nous appuyons les uns sur les autres pour obtenir des idées. Je suis en train de recruter un leader pour l’équipe, un directeur général. Nous voulons penser un peu différemment, mais ces personnes ont déjà une grande expérience, et certaines pratiques s’appliquent à différents marchés sportifs. Il est donc essentiel de profiter de leur expertise. »