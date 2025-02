Après un nul frustrant face à Angers, l'ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi avec la réception de l'OGC Nice. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Retour sur les propos de l'entraîneur norvégien.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Aujourd'hui, c'est la première séance où on a quasiment tout l'effectif. Il nous manquait Yvann Maçon aujourd'hui à l'entraînement. Concernant Yvann, il n'y a rien de spécial. On a juste allégé sa charge de travail aujourd'hui. Mais sur l'ensemble de l'effectif, tous les joueurs étaient présents. Appiah et Cornud ont repris les séances collectives hier et ils sont bons pour le service. Pour Yvann Maçon, on a plutôt géré la charge de travail. On a dû faire beaucoup appel à lui ces dernières semaines en raison de la blessure de Dennis Appiah. Et c'est juste... Voilà, on ménage sa charge de travail sur ces derniers jours.

Ben Old est absent depuis un long moment. Il a beaucoup travaillé pour revenir à son meilleur niveau. Aujourd'hui, physiquement, il est vraiment en forme et en jambes. Aujourd'hui, c'est sa première séance avec le groupe. Pas tout à fait complète parce qu'il n'a pas fait tous les exercices, mais il se prépare à revenir à la compétition. Quand on a été absent pendant aussi longtemps, la priorité c'est vraiment de remplir physiquement le joueur. Donc on va continuer comme ça et peut-être que dans trois ou quatre semaines, il sera capable de revenir à un niveau qui nous permettra de l'utiliser.

La priorité est vraiment de le remplir physiquement. Évidemment, on parle d'abord des entraînements avec l'équipe première. Et quand il sera capable d'avoir quelques minutes dans les jambes, il commencera par l'équipe réserve. Pour Pierre Ekwah, on surveille ce mollet. La charge d'entraînement était importante pour lui aussi cette semaine, comme avec les derniers matchs. On l'a laissé souffler hier, il a repris aujourd'hui. On va regarder comment est-ce qu'il réagit cet après-midi et demain, on va voir comment il répond à l'entraînement et on prendra notre décision."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Benjamin (Bouchouari), sur les premières semaines après notre arrivée, a fait deux ou trois vraiment bons matchs. Ensuite, il est tombé malade, ce qui a un petit peu impacté ses prestations. Mais je le retrouve aujourd'hui, comme je l'ai vu au départ. J'ai forcément beaucoup d'attentes envers lui. Je pense qu'il peut encore s'améliorer, notamment sur sa capacité à marquer des buts, à donner des passes décisives. On l'a vu sur le dernier match avec son tir qui a terminé sur le poteau.

Je pense qu'il peut encore nous apporter davantage avec des positions et des centres, notamment sur le côté opposé. Il faut pas oublier que ça reste sa première saison en Ligue 1. Il a joué 20 rencontres pour le moment. Je trouve qu'il s'en tire plutôt bien. Mais je pense qu'il peut encore nous apporter beaucoup. Oui, Benjamin est encore sous contrat une saison avec le club. Il montre qu'il a vraiment des qualités très intéressantes. Il y a encore, à mon avis, beaucoup encore à tirer de ce joueur. Je pense qu'il se débrouille très bien, mais on peut encore mieux faire. Il peut encore apporter davantage à l'équipe."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Un mot sur Lassana Traoré ? C'est un joueur qui ne pourra jouer que la saison prochaine avec nous. Il a commencé les entraînements cette semaine et il va rester avec nous encore quelques temps. Il va encore pour le moment alterner entre l'équipe première et l'équipe réserve. Il a aussi quelques tests à réaliser. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un garçon qui m'a l'air très bien, qui a le sourire, qui a des capacités aussi à défendre comme à attaquer. Et il va devenir de mieux en mieux et s'acclimater à ce nouvel environnement. C'est un jeune garçon, donc nous devons lui donner du temps. Il va être là pendant 4 semaines, donc peut-être que je peux vous en dire un peu plus dans les prochaines semaines."