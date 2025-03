L'ASSE a prêté plusieurs joueurs cette saison. L'été dernier, Beres Owusu (Quevilly-Rouen), Darling Bladi (Bourg-Péronnas), Karim Cissé (FC Annecy) et Mahmoud Bentayg (Zamalek SC) avaient rejoint d'autres projets pour la saison. L'hiver dernier, deux autres prêts avaient été enregistrés : Ayman Aiki au SC Bastia et Jibril Othman au Royal Francs Borains.

Depuis, le latéral gauche marocain Bentayg s'est engagé définitivement en Egypte. L'ASSE expliquait que : « le Zamalek Sporting Club a levé l'option d'achat prévue lors du prêt en septembre dernier de Mahmoud Bentayg (25 ans) et enregistre ainsi son transfert définitif ».

Owusu et Bladi sur les terrains

Bentayg n'appartenant plus à l'ASSE, cinq joueurs sont actuellement prêtés par les Verts. Le FC Annecy de Karim Cissé et le SC Bastia d'Ayman Aiki n'avaient pas de match ce week-end à cause de la trêve internationale. Jibril Othman n'était pas non plus sur le pont le week-end dernier avec le Royal Francs Borains.

En National 1 en revanche, Quevilly-Rouen affrontait Aubagne samedi après-midi. Les hommes de David Carré se sont imposés 1-0 grâce à un but de Dali-Amar. Le défenseur central stéphanois Beres Owusu a disputé l'intégralité de la rencontre. Pour rappel, son coach avait évoqué son cas à notre micro il y a quatre mois : "Il a pris un carton rouge contre Le Mans qui lui a valu une suspension contre Paris 13, mais mis à part un match où il a été remplaçant, il a toujours enchaîné en jouant 90 minutes. Ses performances sont très satisfaisantes, mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir. Dans les duels défensifs, c'est un garçon très efficace que ce soit en l'air ou au sol. Maintenant, on essaye aussi de lui faire franchir un cap au niveau des relances."

En troisième division toujours, Darling Bladi était titulaire vendredi soir avec Bourg-Pééronnas face à Orléans (0-0). Le piston gauche prêté par l'ASSE a joué les 90 minutes.