Les anciens de l'ASSE étaient en feu ce week-end : Rivera, Tormin, Bouanga et Aubameyang ont brillé ce week-end ! Explications.

Ce week-end, Maxence Rivera s'est illustré de la plus belle des manières avec l'USL Dunkerque. L'ancien ailier de l'ASSE a frappé fort en match amical en inscrivant un triplé retentissant. Une prestation qui prouve que le jeune attaquant de 21 ans continue sa progression et pourrait bien se révéler comme un élément clé pour son club dans la lutte pour le maintien en Ligue 2.

Depuis son départ de l'ASSE, Rivera tente de gagner en régularité et en efficacité devant le but. Ce triplé est une preuve de son potentiel et pourrait lui offrir une place plus importante dans l’effectif nordiste. Il devra maintenant confirmer cette forme en compétition officielle et prouver qu'il peut être un atout offensif incontournable pour Dunkerque.

Tyrone Tormin (ex-asse) buteur avec Châteauroux

De son côté, Tyrone Tormin a également trouvé le chemin des filets ce week-end en National. Opposé à Versailles, son club de Châteauroux a été tenu en échec (2-2), mais l'ancien Stéphanois s'est distingué en ouvrant le score pour les Castelroussins. À 23 ans, Tormin continue de prouver qu'il est une menace offensive constante et un atout précieux pour son équipe.

Formé à Saint-Étienne, l'ailier droit essaie de relancer sa carrière après un passage compliqué à Niort. Son implication et son abnégation sur le terrain sont des atouts majeurs pour Châteauroux, qui lutte pour jouer un rôle en haut du tableau. Ce but contre Versailles est une nouvelle démonstration de son talent, et il espère maintenant enchaîner pour s’imposer durablement.

Denis Bouanga et Aubameyang enchaînent avec le Gabon

Sur la scène internationale, deux ex-Stéphanois ont fait trembler les filets en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Denis Bouanga, actuellement sous les couleurs du Los Angeles FC, a inscrit un doublé contre les Seychelles, confirmant ainsi sa forme étincelante avec les Panthères du Gabon.

Bouanga continue d'impressionner en MLS, où il est un élément clé de son club. Sa polyvalence et son sens du but en font un joueur redoutable, capable de faire la différence à tout moment. Son doublé en sélection renforce encore son statut et prouve qu'il reste un cadre essentiel pour le Gabon.

Son compatriote et légende des Verts, Pierre-Emerick Aubameyang, a lui aussi signé un doublé décisif contre le Kenya ce dimanche (2-1). Malgré les années qui passent, l’ancien buteur emblématique de l’ASSE conserve une efficacité redoutable et une influence majeure sur le jeu gabonais.

Ces performances rappellent à quel point Saint-Étienne a été un terreau fertile pour de nombreux talents. Qu’ils soient encore en Ligue 2, en National ou sur la scène internationale, ces anciens Verts continuent de marquer de leur empreinte le football. Ce week-end a donc été marqué par les prestations remarquables d'anciens joueurs de l'ASSE, prouvant que le club du Forez continue d'influencer le football, même en dehors de ses rangs.