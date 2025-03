L'équipe de France U17 aborde une étape déterminante dans son parcours vers l'Euro U17 de 2025. Après un premier tour éliminatoire réussi à l'automne dernier avec trois victoires en autant de rencontres, les jeunes Tricolores s'apprêtent à disputer le Tour Élite de qualification. Cette phase, qui se déroulera dans le District des Landes, à Dax (stade André Darrigade) et Saint-Paul-lès-Dax (Plaine des Sports), les verra affronter la Finlande, le Danemark et la Grèce.

Seule l'équipe qui terminera en tête du groupe A3 obtiendra son billet pour la phase finale du Championnat d'Europe U17, prévue du 19 mai au 1er juin en Albanie. Sous la houlette du sélectionneur national Lionel Rouxel, les Bleuets auront à cœur de poursuivre leur belle dynamique et d’imposer leur supériorité face à leurs adversaires européens.

Parmi les vingt joueurs convoqués pour ce tournoi crucial, deux jeunes talents de l'AS Saint-Étienne ont été retenus par Lionel Rouxel : Paul Eymard et Djylian Nguessan. Le premier, milieu de terrain technique et créatif, s’est illustré par sa capacité à organiser le jeu et à apporter de la fluidité aux offensives. Le second, attaquant percutant et efficace devant le but, a su démontrer son potentiel avec les jeunes Verts et tentera d’apporter toute sa justesse face aux défenses adverses.

Cette sélection récompense le travail accompli par le centre de formation de l’ASSE, qui continue d’être un vivier de talents pour les sélections nationales. Une opportunité en or pour ces deux joueurs de prouver leur valeur sur la scène internationale et de gagner en expérience au plus haut niveau.

Retour sur la rencontre entre l'équipe de France et la Grèce

L’équipe de France U17 a connu un début de match difficile face à la Grèce. Sur une relance plein axe mal maîtrisée, les jeunes tricolores se sont rapidement fait surprendre, concédant l’ouverture du score. (0-1)

Mais les Bleuets n’ont pas tardé à réagir. Le renard des surfaces stéphanois, Djylian N’Guessan, a parfaitement suivi une action confuse dans la surface pour égaliser à bout portant. (1-1) Ce but a redonné confiance aux hommes de Lionel Rouxel, qui ont ensuite dominé les débats jusqu’à la pause sans parvenir à concrétiser leur emprise.

Au retour des vestiaires, les Bleuets sont repartis tambour battant. Paul Eymard a tenté sa chance de loin sans succès, avant qu’Ilyas Azizi ne vienne concrétiser la domination française à la 59ᵉ minute. (2-1)

À peine deux minutes plus tard, Djylian N’Guessan a remis ça ! Le jeune attaquant stéphanois a repris de volée un corner parfaitement tiré pour inscrire un doublé (3-1), confirmant sa forme exceptionnelle. Son sens du placement et son efficacité impressionnent match après match.

Soan Ameline alourdira la marque à la 73ᵉ minute. (4-1) Sanah Camara viendra clôturer le spectacle à la 88ᵉ. Une belle frappe du jeune nantais. (5-1)

N’Guessan, l’atout offensif numéro un des Bleuets

Avec 5 buts en 3 matchs sur ce rassemblement, Djylian N’Guessan affiche des statistiques affolantes : 19 buts en 21 sélections de jeunes. Ce nouveau doublé confirme son rôle central dans le dispositif offensif tricolore et illustre son excellente dynamique avec la sélection.

Paul Eymard et lui, tous deux formés à l’ASSE, continuent de briller sous les ordres de Lionel Rouxel. Ils confirment leur progression physique et technique, tout en gagnant en confiance grâce à un temps de jeu précieux.

Source : FFF