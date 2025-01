L'ASSE a prêté quatre joueurs l'été dernier. Ayman Aiki, par exemple, pourrait lui aussi rejoindre un autre club cet hiver afin de s'aguerrir dans les prochains mois.

Beres Owusu et Darling Bladi sont respectivement prêtés sans option d'achat à Quevilly-Rouen et à Bourg-Péronnas (National 1) cette saison. Karim Cissé évolue lui à Annecy (Ligue 2) tandis que Mahmoud Bentayg est prêté avec option d'achat à Zamalek, en Egypte.

Owusu et Bladi titulaires

Prêté par l'ASSE, Beres Owusu réalise une bonne saison avec QRM. Son coach, David Carré, commentait ses performance à notre micro il y a quelques semaines : "On cherchait clairement un défenseur de son profil. Il a pris un carton rouge contre Le Mans qui lui a valu une suspension contre Paris 13, mais mis à part un match où il a été remplaçant, il a toujours enchaîné en jouant 90 minutes. Ses performances sont très satisfaisantes, mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir. Dans les duels défensifs, c'est un garçon très efficace que ce soit en l'air ou au sol. Maintenant, on essaye aussi de lui faire franchir un cap au niveau des relances."

Vendredi dernier, le défenseur central formé chez les Verts a disputé l'intégralité de la rencontre face au DFCO au Stade Gaston-Gérard. Dijon et Quevilly-Rouen se sont quittés sur le score de 3-3. De son côté, Darling Bladi était de retour avec Bourg-Péronnas après quelques semaines d'absence. Le piston gauche était titulaire sur la pelouse de Boulogne (1-1). Les hommes de David Le Frapper avaient ouvert le score grâce à l'ancien stéphanois Jordan Morel. Au classement, Bourg-Péronnas et QRM sont respectivement 9ème et 10ème.

Karim Cissé n'était lui de nouveau pas dans le groupe du FC Annecy. Le milieu offensif prêté par l'ASSE avait été en difficulté lors de ses titularisations de début janvier et avait manqué le penalty décisif en Coupe de France face au Stade Briochin. Enfin, Mahmoud Bentayg, dont l'option d'achat devrait être levée prochainement, est resté sur le banc avec Zamalek contre El Gouna.