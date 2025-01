Après plusieurs semaines de mercato, l'ASSE n'a toujours pas enregistré le moindre mouvement. Dans le sens des arrivées comme dans celui des départs, tout va se jouer durant les derniers jours.

Tout au long de ce mois de janvier, les limites de l'effectif des Verts ont pu être constaté. Celles-ci n'ont toutefois pas poussé les dirigeants à se dépêcher en matière de recrutement. En effet, Eirik Horneland a dû composer avec le même groupe lors de ses quatre premières rencontres. Samedi prochain face à Lille, il devrait enfin pouvoir s'appuyer sur au moins un renfort.

Cardona est sur place

Le dossier Cardona aura enflammé le mercato stéphanois. Après de longues négociations, les différentes parties ont enfin trouvé un accord. L'Equipe nous livre davantage de détails sur les contours du retour celui qui avait grandement contribué à la montée la saison dernière, avec 10 buts en une demi-saison.

L'Espanyol Barcelone, où Cardona est prêté cette saison, va bien recevoir une somme d'argent de la part de l'ASSE. Celle-ci s'élèverait à 250 000 €. Toujours selon le quotidien sportif, Augsbourg a négocié l'option d'achat de l'ancien Brestois à la hausse. Alors qu'elle était fixée à 1.8 M€ pour l'Espaynol Barcelone, les Verts devront débourser 3 M€ pour s'attacher définitivement les services de Cardona en fin de saison. Il ne s'agit donc pas d'une obligation d'achat, comme cela a un temps été envisagé, mais bien d'une option d'achat, qui peut déboucher sur un contrat d'une durée de quatre saisons. De son côté le joueur, a consenti à des efforts financier afin de faciliter son retour. Son salaire fixe sera bien inférieur à ce qu'il touchait en Espagne (120 000 € brut mensuels), mais pourra potentiellement atteindre les 100 000 € brut mensuels grâce à différents bonus.

Deux autres arrivées espérées

Quoi qu'il en soit, un accord est donc en place et le joueur est bien arrivé dans le Forez. L'officialisation de son prêt avec option d'achat devrait intervenir dès ce début de semaine, ce qui lui permettra d'être dans le groupe pour le déplacement à Lille samedi soir.

En plus d'Irvin Cardona, l'ASSE vise deux autres renforts selon l'Equipe. L'un d'entre eux devrait être Ognjen Mimović. L'arrière droit de l'Etoile Rouge de Belgrade est attendu après la dernière journée de Ligue des Champions qui aura lieu mercredi. Un transfert à 5.5 M€ + 2.5 M€ de bonus avait été évoqué. Ce qui laisse donc la place à une dernière arrivée. Reste à savoir s'il s'agira d'un défenseur central droitier, priorité de longue date, d'un milieu de terrain ou bien éventuellement d'un autre ailier.

Dégraissage toujours au ralenti, l'ASSE sollicitée pour Aiki

La lenteur du recrutement s'explique en partie par un dégraissage qui peine à se lancer. Depuis plusieurs semaines, l'ASSE n'avance pas au niveau des départs. Une situation qui agace en interne mais à laquelle aucune solution n'a été trouvée. Fomba, Monconduit, Briançon, Tardieu ou encore Cafaro ne seront pas retenus mais n'ont que peu d'intérêt à partir.

Un joueur est en revanche très courtisé cet hiver. Suivi par Toulouse, des clubs allemands et Getafe pour un transfert, Ayman Aiki dispose désormais d'intérêts concrets pour un prêt, l'option privilégiée par l'ASSE. Valenciennes et Villefranche (National 1), se sont notamment penchés sur le dossier. Mais le joueur privilégie une pige dans un club évoluant au moins en seconde division. Et il pourrait le trouver puisqu'une écurie de D1 Belge a montré un fort intérêt pour le faire venir en prêt. Le jeune ailier formé au club fait donc actuellement l'objet de discussions et pourrait partir dans les prochains jours. A suivre.

Enfin, Mathis Amougou sera aussi l'un des dossiers chauds de cette fin de mercato. Alors que sa prolongation de contrat traîne depuis plusieurs semaines, Chelsea est arrivé en force et tente de faire plier l'ASSE. Le Bayer Leverkusen, la Real Sociedad et le Borussia Mönchengladbach sont aussi toujours là.