La réserve de l’ASSE sera composée de très jeunes joueurs cette saison. Deux éléments nés en 2008 ont par exemple fait la préparation avec le groupe de Razik Nedder, même s’ils devraient surtout évoluer avec les U19 Nationaux. Ils quitteront d’ailleurs le Forez quelques jours durant ce mois d’août, afin de rallier Clairefontaine.

N’Guessan et Eymard avec les Bleuets

Habitués de l’Equipe de France U16 avec qui ils avaient gagné le Tournoi de Montaigu la saison dernière, Djylian N’Guessan et Paul Eymard semblent partis pour enchaîner avec les U17 français. En effet, les deux joueurs nés en 2008 font partie de la liste élargie de Lionel Rouxel pour le prochain rassemblement à Clairefontaine.

Sur son site, la FFF explique : « C’est la reprise. La sélection nationale U17 retrouvera les terrains pour le premier stage de la saison 2024-2025 organisé à partir du dimanche 18 août jusqu’au vendredi 22 août. Le sélectionneur Lionel Rouxel a retenu un groupe de trente-quatre joueurs, nés en 2008, composé comme suit : 4 gardiens de but, 12 défenseurs, 10 milieux de terrain et 8 attaquants. Le staff et les joueurs ont rendez-vous ce dimanche avant 19 heures au Centre National du Football de Clairefontaine. Deux oppositions amicales sont au programme du rassemblement contre les U19 du Havre AC, le mercredi 21 août, et la sélection nationale U16, le jeudi 22 août. »

Les deux stéphanois vont donc prendre part à leur premier stage de la saison avec les Bleuets. Djylian N’Guessan, qui a fait l’intégralité de la préparation avec la réserve des Verts et pour qui les négociations pour un contrat professionnel patinent, devrait logiquement être un cadre de cette sélection U17 dans les prochains mois. En ce qui concerne Paul Eymard, le milieu de terrain longiligne est en pleine progression, mais devrait principalement évoluer avec les U19 de Frédéric Dugand cette saison. Il a toutefois largement les qualités pour prétendre à garder sa place dans ce groupe France U17.

