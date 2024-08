L’ASSE a changé de dimension cet été avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire plus puissant. Aussi, le club retrouve l’élite du football français après deux saisons à l’échelon inférieur. Pour soigner son retour, l’ASSE s’entoure de nouveaux sponsors dont un local qui vient de rejoindre le club.

L’ASSE enregistre l’arrivée d’un nouveau fournisseur officiel pour la saison 2024-2025. Il s’agit de l’entreprise RHD LABO, spécialiste de la distribution de produits frais, laitiers, surgelés et d’épicerie installé à La Talaudière (42).

Arnaud Jaouen, Directeur Général Adjoint en charge des revenus de l’ASSE : « C’est une vraie satisfaction de pouvoir s’appuyer sur une société locale, connue et reconnue pour la qualité de ses produits et de son service. Pour l’AS Saint-Étienne, s’associer avec RHD LABO, qui met en avant les produits de notre terroir et dynamise notre territoire, était une évidence. »

Catherine Liarte, Directrice de RHD LABO : « Nous sommes fiers de collaborer avec l’AS Saint-Étienne, un club mythique qui partage nos valeurs humaines et de respect. Des valeurs héritées de notre Coopérative Laitière – Les Maîtres Laitier du Cotentin. Ce partenariat nous permettra de mettre en avant nos produits d’excellence et de développer des services de qualité supérieure pour nos clients ainsi que pour tous les supporters des Verts tout en stimulant notre croissance et les emplois dans la région. »

Thierry Ambroisy, Directeur Général RHD LABO : « En tant que Directeur Général de deux filiales du réseau France Frais dont RHD LABO, il est important selon moi de signer des collaborations fortes qui ont du sens. En nous associant avec l’ASSE, nous mettons en lumière nos savoir-faire et augmentons notre visibilité sur le marché régional. Nous partageons avec ce club emblématique des valeurs fortes et un ADN dont l’ambition et l’excellence font partie. Cette synergie permettra de renforcer notre image de marque. »

Xavier Oddone, Directeur Général de SPORTFIVE France : « Nous sommes ravis de la signature de ce nouveau partenariat qui fait sens, entre deux entités qui partagent des valeurs fortes. Une alliance avec l’AS Saint-Étienne qui permettra notamment à RHD Labo, d’exprimer son savoir-faire et de renforcer sa visibilité. »