A la recherche d’un latéral gauche depuis maintenant plusieurs semaines, l’ASSE aurait jeté son dévolu sur un joueur qui évolue actuellement au Milan AC et qui est bien connu en France…

L’AS St-Etienne est en recherche active avant la reprise de la Ligue 1. Alors qu’elle recherche un attaquant et un milieu de terrain, c’est au poste de latéral que le club semble s’activer actuellement. Alors que la piste Pierre Cornud (Maccabi Haifa) est apparue hier, une nouvelle information vient de tomber d’une source fiable en Italie : Fabrizio Romano.

Le spécialiste du mercato italien vient de reprendre une information de Matte Moretto, journaliste sportif de renom également. Selon Moretto, l’ASSE aurait envoyé une offre au Milan AC afin d’attirer Fodé Ballo-Touré (27 ans). Le latéral gauche, formé au PSG, avait à l’époque signé libre de tout contrat au LOSC avant d’être transféré pour 11 millions d’euros à Monaco en 2018. En 2021, il signait au Milan AC pour une somme avoisinant les 5.4 millions d’euros.

Peu en vue depuis son départ en italie, il ne l’a pas été davantage du côté de Fulham où le joueur a été prêté la saison passée (8 matchs joués).

La piste semble crédible et atteignable pour des stéphanois aux moyens restreints, mais capables de casser leur porte-monnaie si besoin était. Fodé ballo-Touré, qui s’est perdu du côté de l’Italie, pourrait ainsi se refaire la cerise du côté du Chaudron. A suivre…

🟢🇫🇷 St Etienne have submitted bid to sign Fodé Ballo-Touré from AC Milan.

Negotiations ongoing as he already rejected an approach from Besiktas.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/VjjQU59PVK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024