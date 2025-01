L'ASSE affrontait Nice de Julien Sablé dans le compte du championnat U19 national. Ils se sont imposés 2-0 grâce à deux superbes buts. Les voici en vidéo.

ASSE 2-0 Nice

Ce dimanche 19 janvier à 12h au stade Georges-Bereta

Mi-temps : 1-0

Buts : Cheikh (27e), Eymard (58e)

ASSE : Delacroix - Achour, Pedro, Camara, Hornech - Gadegbeku, Eymard, El Jamali - Agesilas (puis Guerroudj, 46e), Cheikh (puis Depalle, 68e), Ben Tiba (puis Konte, 60e). Entraîneur : Frédéric Dugand.

Un match abouti

Pour leur retour à la compétition, les Verts ont décroché leur première victoire de l’année 2025 ! Opposés à un concurrent direct pour le podium, les Stéphanois ont pris le dessus sur l’OGC Nice, qu’ils avaient tenu en échec lors de leur dernière confrontation en septembre (0-0). Grâce à un engagement total et une intensité remarquable, les joueurs de Frédéric Dugand ont multiplié les récupérations de balle, mettant leurs adversaires sous pression et provoquant des erreurs. C’est sur une interception haute que l’ASSE a trouvé l’ouverture. Après un pressing efficace, Nadir El Jamali a délivré un centre précis devant le but, permettant à Issam Cheikh de conclure de la tête (ASSE 1-0 Nice, 27e).

En seconde période, les Verts ont maintenu leur sérieux et doublé la mise. Un nouveau pressing payant a conduit à une action collective aboutie, finalisée par Paul Eymard (ASSE 2-0 Nice, 58e). Cette victoire précieuse permet à l’ASSE de reprendre trois points sur le leader marseillais tout en maintenant Nice à une distance confortable.

La réaction de coach Dugand (ASSE)

"C’était un bon match. On savait que Nice était une équipe talentueuse, le plan de jeu était d’aller les chercher et de mettre de la densité pour récupérer des ballons rapidement. Il y a eu une vraie débauche d’énergie des joueurs qui ont battu nos records de distance parcourue sur un match cette saison. On a fait de bonnes choses vers l’avant, du jeu combiné. J’ai vu un certain plaisir à jouer ensemble ! Félicitations aux joueurs ! "