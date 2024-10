L’ASSE reçoit Strasbourg ce samedi soir au stade Geoffroy Guichard. Une réaction est attendue de la part des hommes d’Olivier Dall’Oglio après 2 défaites consécutives. Le coach stéphanois a pu voir les retours de 2 joueurs a l’entraînement ce matin.

L’infirmierie de l’ASSE reste remplie

L’infirmerie de l'ASSE reste bien occupée. Après deux mois d’absence à cause d’une blessure au ménisque, Yvann Maçon devrait être présent ce week-end. Le latéral polyvalent s’entraîne collectivement depuis 2 semaines. Olivier Dall’Oglio ne l’avait pas sélectionné pour le déplacement à Angers le week-end dernier. Pierre Cornud est également absent depuis plusieurs semaines. L’avignonnais de naissance était touché aux ischio-jambiers. Il avait repris la course lors de la dernière trêve internationale. Marwann Nzuzi et Kévin Pedro sont toujours absents.

Anthony Briançon et Thomas Monconduit ont récemment étés opérés. Le retour du premier cité devrait intervenir avant celui de l’ancien Lorientais . Ibrahima Wadji a quant à lui retrouvé l’Étrat en début de semaine après une période de rééducation à Clairefontaine. L’attaquant sénégalais a repris avec le groupe. Enfin, Ben Old, blessé à l’entraînement il y a deux semaines, a été opéré du genou la semaine dernière. L’international néo-zélandais sera absent au moins 4 mois.

Briançon trottine, Cornud avec le groupe

Ce matin, Anthony Briançon est apparu sur les pelouses du Centre Sportif Robert Herbin. L’ancien nîmois avait subi une opération du genou le mois dernier. Le natif d’Avignon débute donc son protocole de reprise. Le second est également originaire de la préfecture du Vaucluse. Pierre Cornud avait repris la course depuis plusieurs jours. Il a participé ce matin aux exercices avec le groupe. L’ancien du Maccabi Haifa reprend progressivement en étant intégré aux séances collectives. Contrairement à Yvann Maçon, il ne devrait pas postuler pour la rencontre face à Strasbourg, après-demain.

Olivier Dall’Oglio en dira plus sur l’état de ses troupes, ce midi en conférence de presse.