St-Etienne accueillera Montpellier le 23 novembre prochain (19h). Au vu de la situation des deux clubs, malheur au perdant ! En effet, si les Verts pointent à la 16ème position au classement, les Pailladins occupent quant à eux la dernière place. Une situation qui provoque la colère des supporters du MHSC. Ils se sont présentés au centre d'entraînement pour parler aux joueurs.

Si on ne parle pas encore de crise du côté de l'ASSE, elle est clairement installée à Montpellier. Les résultats alarmants du MHSC ont déjà provoqué le limogeage de Michel Der Zakarian qui a laissé sa place à Jean-Louis Gasset. L'ancien coach de l'ASSE a rapidement eu le loisir de constater l'étendue du chantier après sa première à la Mosson qui s'est soldée par une lourde défaite face à Toulouse (0-3). Il n'en fallait pas plus pour que les supporters débarquent au centre d'entraînement et musclent leur discours à l'encontre des joueurs qui étaient tous présents face à 300 personnes.

300 supporters de Montpellier au centre d'entraînement !

Le capo de la Butte s'est exprimé dans un long monologue retranscrit par Midi Libre. Il a usé de l'histoire du club, du maillot, des valeurs pour tenter d'obtenir des joueurs présents une prise de conscience : "On n’est pas là pour faire la guerre, les gars, on est venu pour vous parler du maillot et de l’envie. Où est-elle, l’envie ? Vous portez le maillot d’un club dont c’est le 50e anniversaire. Regardez le centre d’entraînement. Qui sait ici comment il s’appelle ? Il s’appelle Bernard Gasset, le père de votre coach. Ici, c’est la famille, ici, c'est la Paillade. Notre sang est orange et bleu. Vous, vous n’avez pas de sang. Respectez ce maillot, respectez les gens qui travaillent au quotidien. Si vous ne respectez pas ça, on va couler, on va couler."

Cette intervention se suivra-t-elle d'effets sur le terrain ? La réponse sera donnée par les joueurs dès dimanche prochain face à Brest à domicile. Une première rencontre qui pourrait permettre aux hommes de Gasset de se relancer avant de se déplacer dans le Chaudron pour un match des mal classés qui vaudra cher. Les Stéphanois voudront sûrement affronter une équipe malade plutôt que des Pailladins sur le chemin de la convalescence. Charge aux Verts de se rassurer face à Strasbourg avant d'enfoncer le clou contre Montpellier. En espérant que le Derby ne fera pas trop mal aux têtes stéphanoises...