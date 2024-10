L’ASSE accueille Strasbourg ce samedi à 21h. L’occasion de se remettre la tête à l’endroit après 2 revers consécutifs. Les Verts doivent prendre 3 points pour espérer quitter leur place de barragiste avant le derby. Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur stéphanois a fait l’état de ses troupes avant de recevoir les Alsaciens.

Un retour prévu en défense pour l’ASSE

L'infirmerie de l'ASSE reste bien garnie. Le retour d'Yvann Maçon, absent depuis deux mois en raison d'une blessure au ménisque, se profile. Le Guadeloupéen a repris l'entraînement collectif depuis 10. Olivier Dall'Oglio n’avait pas emmené le joueur à Angers, le week-end passé. L’ancien Dunkerquois devrait cette fois postuler pour la rencontre face à Strasbourg. Pierre Cornud, touché aux ischio-jambiers lors du match contre Nice, est sur le chemin du retour. L'ancien joueur du Maccabi Haïfa ne devrait toujours pas être disponible ce week-end. Marwann Nzuzi et Kévin Pedro restent quant à eux forfaits.

Anthony Briançon et Thomas Monconduit continuent leur rééducation et seront encore absents plusieurs semaines. Ibrahima Wadji vient de retrouver l'Étrat en début de semaine. L’ancien attaquant de Molde a passé plusieurs semaines de rééducation à Clairefontaine. Enfin, Ben Old s'est blessé à l'entraînement, il y a 2 semaines. Il a été opéré la semaine dernière au genou. Le club estime son absence entre quatre et six mois. L'ailier néo-zélandais est touché aux ligaments latéraux du genou et au ménisque. Le coach de l’ASSE sera donc encore privé de plusieurs éléments importants de son vestiaire.

Les mots d’Olivier Dall’Oglio

Ce midi, Olivier Dall’Oglio s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Voici ses mots : "Ibrahima Wadji est de retour. Il peut s’entraîner presque normalement, même s’il faut repartir doucement. Pierre Cornud a fait une séance normale hier, c’est aussi une bonne nouvelle. C’est bon pour Yvann Maçon qui a fait une semaine entière et sera dans le groupe. Anthony Briançon et Thomas Monconduit sont eux en phase de reprise progressive."