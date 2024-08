L’ASSE y est toute proche. Après deux ans de purgatoire en Ligue 2, les Verts retrouvent la Ligue 1 ce samedi 17 août (21 h). Si le déplacement à Monaco s’annonce difficile, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio peuvent s’appuyer sur une préparation studieuse et appliquée. Plongez dans les deux dernières semaines de préparation de l’ASSE.

Olivier Dall’Oglio l’a clairement expliqué à ses joueurs, les deux derniers matches amicaux face à Getafe et Kiel allaient servir de révélateur. Après une victoire maîtrisée à Lunel face à Montpellier (2-1), marquée par les buts de Gauthier et Sissoko, l’ASSE a pris une claque, balayée par Grenoble (3-5) au Chambon-sur-Lignon. Cinq buts encaissés en 30 minutes et une vraie remise en question.

Des adversaires ciblés pour l’ASSE

Pour se tester définitivement, le coach Stéphanois a donc choisi d’envoyer ses joueurs affronter des clubs étrangers. Getafe, en Espagne, pour s’opposer à une équipe très technique. Kiel, en Allemagne, promu en Bundesliga, pour répondre à un impact physique qui sera bien plus élevé dans l’élite du football français qu’en Ligue 2. Un discours clair de la part d’ODO pour confronter ses joueurs au haut niveau exigé par la Ligue 1.

Résultat, une défaite 1-0 mais de belles choses en Espagne avec une équipe extrêmement rajeunie où les cadres n’ont joué que 20 minutes. Un match qui a d’ailleurs permis au staff de profiter du retour d’un Mathis Amougou très en vue et qui a marqué des points. Puis une victoire 3-2 avec les tripes en Allemagne, avec des buts de Sissoko, Ben Old Othman, encore lui, mais surtout avec un groupe plus dense, qui devrait ressembler au 11 qui débutera à Monaco, facile vainqueur de Barcelone le 12 août (0-3), pour le retour du championnat. Avant cela, passage obligatoire par la journée média, dans le chambrage et la bonne humeur. Plongez dans la fin de préparation Stéphanoise à travers 16 minutes au plus près du groupe d’Olivier Dall’Oglio.