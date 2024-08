Dans un peu plus d’un mois, le championnat de Arkéma Première Ligue fera son retour. Les joueuses de l’ASSE feront donc leur retour à la compétition avec des objectifs différents de la saison passé. Après une première phase ponctuée de quelques jours de coupures, les joueuses de Laurent Mortel ont retrouvé les pelouses et s’apprêtent à disputeurs leurs premiers matchs.

ASSE : Une préparation en deux phases

La date du début du championnat a été fixée au 21 septembre. Comme l’an passé, l’ASSE débutera face à Reims. Les stéphanoises ont repris l’entraînement il y a un mois, le 17 juillet. Cette première phase de préparation qui a débuté par des tests s’est terminé par un stage au Chambon sur Lignon entre le 03 et le 07 août. Après plusieurs jours intenses, les Vertes ont pu souffler jusqu’à ce mercredi. L’entraînement a repris de plus belle, et le club se concentre désormais pleinement sur le championnat.

Une deuxième phase de préparation avec plusieurs matchs amicaux

Il était important de pouvoir bénéficier de ces quelques jours pour se ressourcer. La reprise est loin, il est donc important de ne pas trop en faire. Dans une interview accordée au Progrès, il y a quelques semaines, Laurent Mortel expliquait ce qu’il souhaitait mettre en place durant cette seconde phase. » Ensuite, on va s’orienter vers un travail tactique, avec des efforts plus “football” et plus courts. […] Contrairement à l’an passé où on a panaché des clubs de D1 et D2, on va faire une grosse ossature d’adversaires de première division. […] On veut asseoir notre place . Il y a trois ou quatre équipes qui sont hors système, et nous, on s’est renforcé. Maintenant, annoncer vouloir jouer le top 4 serait un manque d’humilité. L’objectif est de pouvoir exister sur des gros matchs. «

Ce mercredi, les joueuses de l’ASSE ont donc fait leur retour à l’entraînement. Au programme, une séance pour préparer le premier match amical qui arrive face au Paris FC. Une rencontre qui se disputera à Nevers à 16h30. S’ensuivra ensuite quatre autres rencontres qui mèneront jusqu’au 21 septembre.

Le programme de la seconde phase de préparation

Samedi 17 août (16h30) : ASSE-Paris FC (Arkema Première Ligue) à Nevers

ASSE-RC Strasbourg (Arkema Première Ligue) Samedi 21 septembre : 1e journée d’Arkema Première Ligue