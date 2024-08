L’ASSE retrouve la ligue 1 cette saison après deux saisons dans l’antichambre. Geoffroy Guichard et le peuple Vert vont donc à nouveau pouvoir s’offrir les plus belles affiches du football français. Avec ce retour dans l’élite, l’ASSE vise évidemment le maintien pour la saison à venir avec un effectif qui sera novice.

Il ne faudra pas finir parmi les trois derniers du championnat (deux relégués d’office et un barragiste, le 16e). Pour cela, l’ASSE va lutter avec plusieurs clubs Auxerre, Angers, Montpellier, Nantes, Strasbourg ou encore Le Havre ! Ce dernier semble d’ailleurs en difficulté.

Une préparation délicate !

Tout d’abord, le club a perdu son architecte de la remontée en la personne de Luka Elsner. Parti au stade de Reims, le coach a été remplacé par Didier Digard. Les havrais ont réalisé 8 matchs de préparation (avec des formats variés). Pour un bilan de 3 défaites, 3 nuls et 2 victoires.

Pour leur deuxième saison en ligue 1, les havrais sont attendus. D’ailleurs, ils restent sur 2 nuls et 2 défaites lors de leur préparation. En effet, les signaux sont inquiétants, avec une dernière défaite 6-0 contre Bochum (maintenu en Bundesliga en barrages).

Bodmer (directeur sportif du HAC, ligue 1) n’est pas serein

« C‘est toute la saison (de ligue 1) qui sera compliquée ! »

Mathieu Bodmer s’est livré pour le Parisien sur la saison à venir : « Contre Bochum, il y a eu des erreurs défensives, pas d’impact dans les duels, un manque de justesse technique. On a manqué de tout. Mais c’est bien, on s’est fait punir, c’était un bon test face à une équipe qui nous a montré qu’il était important de respecter le football et ses principes, tout simplement… On démarre la saison par la réception du PSG et un déplacement à Sainté, cette entame sera donc compliquée, forcément. Mais plus globalement, c’est toute la saison qui sera compliquée. Pour atteindre l’objctif du maintien, il va falloir batailler. Certaines équipes se sont renforcées, selon moi il y aura moins de concurrents que la saison dernière dans la course au maintien. »

« J’ai l’impression qu’on ne fait que tourner en rond ! »

Quand tu dois assurer ton maintien avec 30% de moins au niveau de ta masse salariale, que tu dois d’abord vendre avant d’espérer recruter, il est clair que ce n’est pas simple. Cette intersaison est frustrante parce qu’on a des opportunités de joueurs, des garçons prêts à nous rejoindre tout de suite, mais on ne pourra pas bouger avant d’avoir réussi à vendre. Ce mercato est vraiment compliqué. À priori, ça s’agitera après la première journée. Mais là, j’ai l’impression qu’on ne fait que tourner en rond. Etienne Youté ne veut pas aller à Hoffenheim. Pourquoi ? Demandez-lui, moi, je ne sais pas… On est resté en contact avec André Ayew, mais on ne peut signer personne, même en prêt. On ne peut pas enregistrer les salaires. Il nous faut vendre pour soulager les comptes et la masse salariale, tout en essayant de piocher des joueurs à bas coût. C’est l’équation à résoudre et on se casse ma tête tous les jours. Ce n’est pas facile de gérer un groupe dans lequel certains joueurs pensent ou veulent partir, attendent des offres, ont des états d’âme. J’espère que certains de nos joueurs vont se révéler et prendre plus d’importance. »

Le HAC est donc prêt à batailler. Ils seront à Geoffroy Guichard dès la seconde journée de championnat !