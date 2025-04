L'ASSE s'apprête à disputer un derby décisif et très attendu ce dimanche soir. L'occasion pour Peuple-Vert de questionner Mathieu Debuchy, ancien latéral et capitaine des Verts. Buteur face à l'OL lors de la saison 2017-2018, il nous répond.

Mathieu Debuchy (ancien capitaine de l'ASSE) : "Deux ans après la fin de ma carrière, je poursuis ma reconversion dans le coaching. J'ai fait une première saison dans le club de l'US Lesquin où je suis également Président. Depuis cette saison, je suis revenu au LOSC en tant qu'entraineur adjoint de l'équipe Réserve aux côtés de Stéphane Pichot. Je continue mon évolution. J'ai validé un diplôme la saison dernière. On verra pour la suite, mais tout va bien me concernant !"

Deux souvenirs merveilleux avec l'ASSE

Mathieu Debuchy (ancien capitaine de l'ASSE) : "Mes meilleurs souvenirs en Derby ? Il y en a deux. Le premier, c'est lorsque je marque à Lyon. J'égalise au Groupama. Un moment incroyable pour moi. Les derbys sont des matchs particuliers. Des rencontres que j'adorais jouer. Ramener l'égalisation, c'est un de mes plus beaux souvenirs à l'ASSE. Le second, c'est la victoire sur le but de Robert Béric. Même si j'étais blessé, l'ambiance était incroyable dans le stade. Clairement un de mes meilleurs souvenirs."

Jouer à 200 %

Mathieu Debuchy (ancien capitaine de l'ASSE) : "Le Derby parait déséquilibré, mais ça, c'est sur le papier. Lyon est sur une période très positive. C'est une équipe de qualité avec des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais c'est sur le papier. Un derby reste un match à part. Il va falloir mettre les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire un gros match. D'autant plus à domicile où l'ambiance sera encore incroyable. Il va falloir mettre une détermination à 200 %. Il faudra entrer sur le terrain en guerrier. Il y aura l'aspect tactique, mais il faut au moins mettre les ingrédients pour vivre ce match différemment des autres avec une détermination sans faille et cette envie d'aller chercher un résultat. Il faut avoir la fierté de défendre ce maillot Vert."

Un groupe avec de la qualité

Mathieu Debuchy (ancien capitaine de l'ASSE) : "J'ai suivi la saison de l'ASSE de loin pour être honnête. Il y a eu des résultat en dents de scie avec des prestations parfois abouties, mais aussi souvent avec des résultats négatifs. Il y a eu de lourdes défaites pour les Verts. Ce n'est pas une saison facile pour le club, avec un gros manque de régularité. Il y a une effectif qui est plutôt bon. Il y a des joueurs avec des qualités. Il reste quelques joueurs que j'ai pu côtoyer lors de mes années vertes. J'espère qu'ils vont se maintenir même si ça parait compliqué avec les matchs qui vont arriver. La fin de championnat ne s'annonce pas évidente pour l'ASSE. Maintenant, j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir à se maintenir. Une victoire contre Lyon peut lancer une dynamique pour le maintien. En tout cas, je l'espère."

Debuchy a confiance en Gazidis

Mathieu Debuchy (ancien capitaine de l'ASSE) : "Le changement de Direction ? C'était nécessaire pour amener un vent nouveau à ce club. J'appréciais beaucoup Roland Romeyer qui est un amoureux de son club et de son équipe. J'ai beaucoup de respect pour lui. Nous avons gardé contact. Mais il fallait donner un nouvel élan. Après, forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Une saison passe très vite, mais j'espère que ça se mettra rapidement en place. Je suis convaincu que c'est ce que tente Ivan Gazidis que j'ai côtoyé à Arsenal. Je sais que c'est quelqu'un de passionné qui se donnera à fond pour redresser la situation du club et apporter sa vision du football."

Victoire de l'ASSE ?

Mathieu Debuchy (ancien capitaine de l'ASSE) : "Un prono ? Jamais évident, mais j'espère la victoire de Sainté. Je vais espérer une victoire avec trois buts de l'ASSE."