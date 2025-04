Finale pour l'ASSE. Les stéphanois jouent l'un des derbys les plus importants de ces dernières saisons. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce vendredi avant d'affronter l'OL. L'occasion de s'exprimer avant cette rencontre capitale.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le Derby ? En Norvège, il y a aussi plusieurs derbies, notamment celui de Brann. Mais c'est difficile de les comparer. Celui qu'on va disputer demain, c'est l'un des plus réputés dans toute l'Europe. Un match abordé différemment ? Ces matchs viennent toujours avec beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'attente. On sent vraiment l'attente monter et il faut toujours gérer cette partie-là de manière intelligente. Il faut travailler sur la partie mentale et ne pas jouer le match avant qu'il commence. Et il ne faut pas aborder ces semaines avec du stress. Il faut prendre plutôt la chose avec un peu plus de légèreté. On sait que demain, on va avoir 7 000 personnes qui vont assister à la séance. Je pense que ça va nous donner de la force, de l'énergie et on aura besoin pour affronter Lyon dimanche.

Tout ce qui entoure cette rencontre, l'attente qu'elle nourrit auprès de tout le monde, c'est ce qui fait toute la beauté de travailler pour l’ASSE, de travailler pour un club comme ça. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'attentes. Toute la difficulté de ces rencontres, c'est de bien les préparer, d'amener les joueurs comme il faut sur ce genre de rencontre, de gérer la pression et d'arriver à ce qu'ils livrent leur meilleur football."

Un dernier entrainement pour se chauffer

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "L’entrainement devant 7.000 personnes ? C'est une initiative sympathique pour nous, mais ça restera une séance assez normale. Aujourd'hui, on a été un peu plus léger sur le rythme parce que demain, on en mettra beaucoup plus. C'est vraiment comme ça qu'on a envie de jouer, de faire cet entraînement face à ces 7 000 personnes.

Et ce que les supporters vont nous montrer demain va nous aider à comprendre la passion avec laquelle ils veulent nous voir jouer dimanche. Et ça implique aussi un petit changement dans l'approche du match, ce qui n'est pas plus mal pour préparer cette rencontre assez spéciale. Vous n'avez pas justement parlé de gestion du stress, est-ce que vous voulez changer.

J'espère surtout que ça leur donnera beaucoup d'énergie. On sent qu'ils ont vraiment hâte de disputer cette séance. La pelouse du stade Geoffroy-Guichard est vraiment parfaite en ce moment. Je pense que ça va nous donner une belle séance."

L'ASSE peut le faire

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Dans mon expérience, la première équipe que j'ai entraînée, Haugesund, qui était plus petite que celle qu'on affrontait dans le derby, c'est nous qui l'avions remporté. C'est vraiment ce genre de rencontre qu'on a envie de disputer avec une atmosphère souvent incroyable et qui permet d'amener beaucoup plus d'intensité dans les rencontres.

Quelle que soit l'organisation de la semaine, on s'attache toujours à revoir les derniers matchs, à travailler sur les derniers matchs. Quand on regarde celui de Brest et cette capacité qu'on a eu à revenir trois fois au score, il faut forcément s'appuyer dessus. Mais Brest joue son style de jeu, Lyon joue leur style de jeu, c'est très différent de l'un de l'autre."

Horneland est prévenu

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Selnaes et Soderlund m'ont vraiment beaucoup parlé de cette rencontre. Je sais qu'Alexander Soderlund a été décisif dans l'un de ses derbies. Il s'en rappelle très bien et on en a beaucoup parlé avant que j'arrive ici à Saint-Étienne.

Cette semaine, j'ai parlé avec Loïc Perrin, avec Ilan et avec Romain Hamouma qui ont disputé pas mal de derbies. Et avec d'autres aussi qui sont à l'intérieur du club. C'est une semaine qui nous amène tout doucement vers ce match important.

Et on sent qu'il y a beaucoup d'attente sur ce derby. Si je ne me trompe pas, le dernier ici à Saint-Étienne a eu lieu il y a trois ans et demi. Il y a beaucoup d'attente et on espère juste pouvoir jouer ce derby chaque année qui arrive.

Cette semaine, j'ai aussi regardé le derby aller qu'il y avait eu à Lyon. J'ai trouvé que c'était un bon match disputé par l'équipe. J'espère qu'on va pouvoir s'appuyer sur cette performance aussi pour préparer la prochaine."

L'ASSE connaît la pression

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "La pression ? Je ne sais pas si on peut avoir plus de pression qu'on en a déjà aujourd'hui, surtout quand il s'agit de faire une performance dans le derby. Il faut vraiment embrasser cette pression, la prendre de front et montrer de la discipline quand on dispute ce genre de rencontres sous pression. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre tout ce qu'on a sur le terrain et lorsqu'on fait ça avec de la discipline, avec beaucoup d'énergie et qu'on garde le contrôle de sa tête, il peut arriver que des bonnes choses. Cette pression, on l'a depuis un petit moment, on essaie de la gérer. En tout cas, avec cette pression vient aussi beaucoup d'enthousiasme. Et c'est vraiment de ça dont on a besoin pour jouer notre maintien.

La pression va aussi avec l’AS Saint-Etienne quand on est dans ce genre de club. C'est inévitable. Tout est histoire de gérer cette pression. Et ce que j'espère moi, c'est que le match qu'on va voir samedi va être une belle rencontre de football. Je pense qu'il y a deux équipes l'une en face de l'autre qui ont envie de jouer. Je m'attends vraiment à ce genre de rencontre sympathique à suivre.

Il va y avoir beaucoup de pression. J'espère que ce sera surtout un match où on va jouer au football. Ce sera un match de qualité entre deux équipes qui vont jouer leur chance sur le point de vue technique et qu'il n'y aura pas trop de tensions autour de cette rencontre."