L'ASSE s'est logiquement inclinée 2-0 face à Lens le week-end dernier. Dominés par les hommes de Will Still, les Verts doivent réagir face à un concurrent direct. Angers est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir gagné cette saison. Retour sur le dernier déplacement stéphanois en Anjou.

Angers invaincu à domicile

La CAN vient de se terminer, et Angers récupère notamment Yahia Fofana, acteur majeur de son invincibilité à domicile. Le portier ivoirien est aligné d'office avec le SCO. L'ASSE avait déjà récupéré Ibrahim Sissoko la semaine précédente. Dylan Batubinsika est de retour dans le groupe après avoir disputé la petite finale.

Les Angevins ont disputé 12 matchs à domicile sans subir de défaite. La tâche s'annonce donc difficile pour l'ASSE, qui vient d'en passer 5 à Troyes, cinq jours plus tôt. Après une défaite à Dunkerque, Olivier Dall'Oglio et son staff cherchent à insuffler un nouvel élan à leur équipe. Il est temps de prouver que les Verts ont le niveau pour faire rêver leurs supporters en cette fin de saison. Les Angevins comptent alors 11 points d'avance sur les Verts avant la rencontre.

Cardona lance sa demi-saison en Vert

Descendu en Ligue 2 la saison précédente, Angers est bien parti pour remonter directement. L'objectif des Stéphanois est de faire chuter le SCO, leader du championnat. Le SCO veut imposer sa loi après un début de match peu rythmé. Aïmen Moueffek doit rapidement céder sa place suite à une blessure. C'est à ce moment qu'Angers obtient sa première véritable opportunité. El Melali ne parvient pas à cadrer une offrande de Diony.

Ensuite, les Verts obtiennent des occasions nettes. Mickaël Nadé manque une énorme opportunité, ne parvenant pas à redresser un ballon qui traînait alors que le but était vide. Quelques secondes plus tard, Mathieu Cafaro délivre une passe cachée pour Irvin Cardona. L'attaquant, titularisé à la surprise générale, s'emmène le ballon et pique son tir pour ouvrir le score. Le joueur prêté par Augsbourg débloque ainsi son compteur à Saint-Étienne. Deux minutes plus tard, sur un coup franc de Mathieu Cafaro, Irvin Cardona coupe la trajectoire pour s'offrir un doublé. L'ancien Brestois surprend une nouvelle fois le SCO et lance sa saison.

L'ASSE ne fait qu'une bouchée du SCO

L'ASSE mène logiquement 2-0 à la mi-temps. Sérieux en défense et appliqués en attaque, les Verts sont en train de faire tomber le leader. Les deux équipes se procurent peu d'opportunités en seconde période. Sur un corner rapidement joué, à l'image de celui du 5-0 face à Troyes, Dylan Chambost trouve Ibrahim Sissoko. La tête de l'attaquant malien est déviée dans ses propres filets par Jordan Lefort. L'ancien défenseur du Paris FC trompe son propre gardien et scelle la victoire stéphanoise. L'ASSE gère tranquillement la fin du match et s'impose 3-0.

Angers chute et laisse la place de leader à Auxerre, une place que les Auxerrois ne quitteront plus. L'ASSE remonte au classement et met la pression sur le top 5. Les Verts dépasseront même le SCO à plusieurs reprises. Finalement, les hommes d'Olivier Dall'Oglio craqueront lors des trois dernières journées. La montée sera acquise lors des barrages, tandis qu'Angers terminera 2ᵉ.