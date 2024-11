Alors que la saison bat son plein, l'AS Saint-Étienne (ASSE) lutte pour se maintenir en Ligue 1. L’objectif est clair : éviter un retour en Ligue 2, à peine un an après la remontée. Si la tâche s’annonce ardue, plusieurs éléments permettent aux supporters des Verts d’espérer un dénouement heureux. Entre une Ligue 1 à deux vitesses, la jeunesse de l’effectif, un mercato hivernal prometteur et un climat apaisé autour du club, l’ASSE a de solides arguments pour croire au maintien.

Une Ligue 1 à deux vitesses

Cette saison, la Ligue 1 offre un visage contrasté. En haut de tableau, les cadors imposent leur rythme, tandis qu’en bas, plusieurs équipes peinent à engranger des points. Avec une moyenne de points par match inhabituellement basse pour les équipes de la zone rouge, le maintien pourrait se jouer à un total inférieur à 34 points, soit à peine un point par match.

Dans ce contexte, l’ASSE reste dans la course. Si le club stéphanois traverse des turbulences, il n’est pas isolé dans cette lutte pour le maintien. D’autres formations, comme Montpellier, Le Havre ou Angers, affichent des difficultés similaires, laissant la porte ouverte à un redressement de la part des Verts.

Une ASSE jeune et prometteuse

L’un des principaux atouts de l’ASSE réside dans la jeunesse de son effectif. De nombreux joueurs découvrent cette saison l’exigence de la Ligue 1, mais ceci n'est pas qu'un handicap, cela représente une opportunité de progression.

Cette équipe, encore loin de son plafond, montre des signes encourageants d’évolution. Des talents comme Zuriko Davitashvili ou Benjamin Bouchouari, bien que parfois irréguliers, possèdent un potentiel certain. Avec davantage d’expérience et de confiance, ils pourraient devenir des éléments décisifs dans la quête du maintien.

Le staff technique, mené par Olivier Dall’Oglio, devra jouer un rôle clé dans cette montée en puissance. En leur offrant un cadre de travail stable et un accompagnement adapté, ces jeunes joueurs peuvent encore largement faire mieux. A l'image d'un Lucas Stassin qui reste en rodage, à la recherche de son premier but en Ligue 1.

Un mercato hivernal comme levier

Le mercato hivernal sera un moment crucial pour l’ASSE. Contrairement à des clubs comme Le Havre ou Montpellier, dont les finances limitent les ambitions, les dirigeants stéphanois disposent d’une marge de manœuvre pour renforcer l’effectif.

L’ASSE entend être active sur ce marché d’ajustement. Des renforts ciblés, notamment dans des secteurs clés comme la défense et l’attaque, pourraient permettre aux Verts de combler leurs lacunes. Par ailleurs, alors que certains concurrents risquent de perdre des éléments importants, Saint-Étienne se trouve en position favorable pour tirer profit de ces déséquilibres. Cette capacité à se renforcer pourrait faire la différence dans une lutte où chaque détail compte.

Une confiance en Olivier Dall’Oglio

Malgré des résultats décevants, les dirigeants de l’ASSE maintiennent leur confiance en Olivier Dall’Oglio pour l'instant. Ce choix de continuité témoigne d’une volonté d'éviter les décisions précipitées qui peuvent être fatales dans ce genre de situations.

Cependant, le club conserve le levier du changement d’entraîneur si les circonstances l’exigent. Cette carte, bien qu’en réserve, offre une solution de dernier recours en cas de crise prolongée. Pour l’heure, Dall’Oglio reste en place, signe d’un climat (enfin ?) apaisé et réfléchi au sein du club.

Un climat serein et un public derrière l’équipe

L’un des tournants de cette saison pourrait bien être le climat apaisé qui règne autour de l’ASSE. Depuis le rachat du club, l’opposition entre supporters et dirigeants, qui a souvent miné l’ambiance par le passé, semble avoir disparu.

Après l’humiliation subie à Nice (8-0), un épisode marquant, les supporters ont exprimé leur mécontentement sans basculer dans l’excès. Des échanges fermes, mais respectueux avec les joueurs ont suivi, témoignant d’une union sacrée pour relever le défi du maintien.

Dans ce contexte, les tribunes de Geoffroy-Guichard jouent un rôle essentiel. Avec trois victoires en cinq rencontres à domicile, l’ASSE montre qu’elle peut compter sur le soutien indéfectible de son public. Le « Chaudron » reste un atout majeur dans cette lutte, mais il faudra aussi améliorer les performances à l’extérieur, où l’équipe n’a toujours pas remporté le moindre match.

Une mobilisation totale pour le maintien de l'ASSE

Le chemin vers le maintien sera semé d’embûches, mais l’ASSE dispose de nombreux atouts pour relever ce défi. Entre une Ligue 1 accessible en bas de tableau, un effectif prometteur, un mercato qui s’annonce actif et une ferveur populaire intacte, les raisons d’espérer ne manquent pas.

Les Verts devront toutefois faire preuve de régularité et progresser loin de Geoffroy-Guichard pour maximiser leurs chances. L’union sacrée entre les joueurs, le staff, les dirigeants et les supporters pourrait bien faire la différence dans cette lutte acharnée.

Saint-Étienne, fort de son histoire et de sa passion, a prouvé à maintes reprises sa capacité à se surpasser. Il reste encore beaucoup de matches à jouer, et rien n’est joué. Une chose est certaine : les Verts et leur public ne lâcheront rien.