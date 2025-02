L'ASSE jouera gros ce week-end face à Angers. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "C'est important de pouvoir faire accumuler des minutes de jeu aux joueurs pour qu'ils puissent optimiser leurs relations. C'est ce qui est le plus important, c'est de créer des connexions, de les faire jouer ensemble pour que l'équipe devienne plus forte. Sur le plan physique, je sais que les joueurs travaillent dur. Je vois les chiffres, les statistiques à l'entraînement le montrent. Ils font vraiment un gros travail là-dessus.

Mais de mon point de vue, quand je regarde les matchs qu'on a joués ces derniers temps, on ne tire pas encore la pleine mesure de ce niveau physique parce qu'on manque un petit peu d'organisation collective. Il faut que le mix entre ces différents éléments s'améliore pour qu'on puisse arriver à tirer le maximum du niveau physique de l'équipe."

Horneland (ASSE) admire Angers

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Angers ? Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans cette équipe. J'aime leur état d'esprit. J'aime aussi la façon dont ils travaillent en équipe. Ils croient dans ce qu'ils font et ils sont bien connectés sur le terrain. De ce que je vois, il y a un style clair qui se dégage et je les admire pour ça. J'ai vraiment la sensation qu'ils tirent le maximum de leur effectif aujourd'hui. Dans cette organisation collective, il y a aussi des qualités individuelles qu'ils savent mettre au service du collectif."

Bernauer vu par son coach

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Maxime Bernauer ? Il a du ballon, c'est un joueur qui est plutôt mûr. Quand on est sur la partie tactique de la rencontre, il a une vraie compréhension de ce qu'on lui demande. C'est quelqu'un qui est calme sur le terrain. Il donne du calme à ses coéquipiers. Il sait aussi se faire entendre. Ça fait deux semaines et demi que je le côtoie, il m'a l'air d'être un joueur très professionnel, vraiment investi dans le travail qu'il fait au quotidien pour se préparer physiquement pour lui mais aussi pour l'équipe. Ce n'est jamais facile pour un joueur d'arriver blessé. Mais je pense qu'il s'est fait à cette période, il a travaillé et aujourd'hui il a fait ce qu'il fallait pour revenir au bon niveau. Ça montre qu'il a une bonne attitude et c'est quelque chose que j'apprécie.

Evidemment, j'aurais préféré pouvoir compter sur lui dès le départ, mais malgré tout, c'était une blessure qui n'avait rien de majeur. Il lui a fallu une semaine et demie pour se remettre à niveau, donc la situation n'était pas parfaite. Mais c'est le football."