Si l'ASSE met en jeu sa survie tous les week-ends depuis son retour dans l'élite, Zuriko Davitashvili réussit sa découverte de la Ligue 1. Le Stéphanois a été appelé par Willy Sagnol.

Des débuts étincelants avec l'ASSE

Zuriko Davitashvili rejoint l'effectif d'Olivier Dall'Oglio cet été après un passage réussi sous l'écusson bordelais. L'attaquant de 23 ans est alors impliqué dans 16 réalisations en 37 rencontres la saison dernière. Si la somme de 6 millions d'euros est rapidement source de débats, Zuriko Davitashvili fait trembler les filets une fois toutes les 180 minutes de jeu.

Une capacité qu'Olivier Dall'Oglio a en effet parfaitement ciblée : "C'est un joueur en capacité d'être très bon passeur. Mais également finisseur. Il a cette capacité à se projeter vers l'avant." Nommé joueur du mois d'octobre, le géorgien a inscrit un triplé face à Auxerre puis un doublé à Angers.

Nul doute que Zuriko Davitashvili devrait être le facteur X de l'effectif stéphanois cette saison. Le Géorgien a en tout cas admis son coup de cœur pour l'ASSE : "À Bordeaux, les supporters sont incroyables. Mais ici, à Saint-Etienne, ils sont meilleurs. Ici, ils aiment le foot différemment. Le stade est toujours plein, les supporters derrière les cages, ça crée une ambiance magique."

Une promotion en Ligue A ?

Dans une sélection menée par Khvicha Kvaratskhelia et Giorgi Mamardashvili, Zuriko Davitashvili s'épanouit avec la Géorgie. Avant de rejoindre les Verts, l'attaquant disputait l'Euro et s'est historiquement hissé en huitièmes de finale.

Appelé par Willy Sagnol, Zuriko Davitashvili était opposé à l'Ukraine le 16 novembre dernier, et disputait ce mardi 19 novembre (20h45) une opposition face à la Tchéquie d'Ivan Hašek. Les Géorgiens jouent les premiers rôles dans un groupe composé de l'Albanie et de l'Ukraine. Un succès permettrait aux géorgiens d’être promus en Ligue A.

Resumé de la rencontre

Au coup d’envoi, Zuriko Davitashvili était sur le banc. Il n’aura pas fallu longtemps pour voir la Géorgie encaisser un but. Sur un long ballon, les tchèques s’infiltrent dans la surface. Sulc est trouvé d’une superbe talonnade et ouvre le score. 20 minutes plus tard, Hlozek double la mise d’un coup franc à ras de terre. La République Tchèque mène 2-0. À la 36ème minute, Willy Sagnol fait rentrer Zuriko Davitashvili. En début de seconde mi-temps, la Géorgie revient avec de meilleures intentions.

A l’heure de jeu, l’ailier stéphanois sert Kakabadze; qui centre pour George Mikautadze qui réduit l’écart d’une frappe en première intention. L’ancien messin redonne l’espoir de terminer à tout un pays de terminer en tête de sa poule. Malgré cette réduction de l’écart, la Géorgie s’incline et n’accédera pas à la Ligue A.