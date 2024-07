L’ASSE s’est imposée 3-1 contre Villarreal lors de ce second match amical. Zuriko Davitashvili et Jibril Othman ont inscrit les trois buts stéphanois. Olivier Dall’Oglio a livré sa réaction à l’issue de la rencontre sur le site officiel.

« C’est un match qui se termine plutôt bien. On a vu des choses intéressantes et d’autres à corriger. L’état d’esprit est déjà pas mal. J’ai bien aimé la réaction des garçons car, même menés, on a été intéressants.

« C’est un joueur de classe » (Dall’Oglio sur Davitashvili après ASSE-Villarreal)

C’est un joueur de classe, on sait qu’il a très bon niveau. Il nous a montré qu’il sait garder le ballon, marquer et passer. Même s’il n’a que 23 ans, il nous amène une certaine expérience. On sent qu’il peut se passer quelque chose quand il a le ballon.

« Les jeunes se montrent »

Les jeunes joueurs se montrent, ils prennent confiance, les anciens sont toujours présents et les nouveaux commencent à bien s’intégrer. C’est un match qui va nous servir pour bien bosser et préparer la suite. Le seul regret, c’est la blessure d’Ibrahima Wadji qui a dû sortir avant la 3e minute. C’est embêtant pour la suite, pour nous tous et surtout pour lui.

Ces dernières semaines, le travail a été lourd et, à partir d’aujourd’hui on entre dans une autre phase avec des matches de préparation plus rapprochés. Le travail à l’entraînement va être plus léger et les temps de jeu vont être différents, il y aura un turnover aussi. »

Ok Zuriko. Y’a pire comme premier but en Vert. 😁 pic.twitter.com/nUfvRd7ot1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 27, 2024

Zuriko buteur… puis passeur ! Le deuxième but des Verts, signé Jibril Othman, n’est pas moche non plus ! 👍 pic.twitter.com/mBIkfyBEfq — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 27, 2024