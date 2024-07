Ce samedi à 16h30, l’ASSE affrontait Villareal à Thonon pour un second match amical de leur préparation. L’occasion de se mesurer à une adversité d’un autre calibre après avoir affronté Clermont. Pour cette rencontre, plusieurs joueurs stéphanois se sont distingués positivement ou négativement. Voici un condensé rapide des tops et flops de cette rencontre.

Dans une première mi-temps en faveur des espagnols, l’ASSE va craquer en toute fin de période sur un but de Sergi Cardona. 1-0 à la pause. La seconde période offre un tout autre visage. Davitashvili d’un missile dans la lucarne remet les deux équipes à égalité. L’international géorgien va ensuite servir Jibril Othman pour prendre l’avantage puis de marquer en doublé. Victoire 3-1 pour les Verts qui s’offrent une victoire de prestige !

Les grands gagnants d’ASSE-Villarreal

Zuriko Davitashvili

Difficile de ne pas voir l’évidence. Zuriko Davitashvili a été dans tous les bons coups. Buteur d’une frappe sublime, il s’est mué en passeur pour le second but d’Othman d’un joli centre piqué au second poteau. Il a parachevé ses 45 premières minutes avec un second but. Un double et une passe décisive pour l’international géorgien qui a changé l’issue de cette rencontre grâce à ses fulgurances. Un match qui demandera confirmation, mais qui laisse entrevoir de très belles choses.

Ben Old

Titularisé dans un rôle de relayeur au milieu de terrain, le néo-zélandais s’est offert ses premières minutes comme stéphanois. Juste techniquement avec une belle volonté de se projeter par des courses dans le dos de la défense, il apporte une palette differente au staff stéphanois. Sans être excellent, Ben Old donne envie d’être revu, notamment parce qu’il s’est montré généreux et volontaire. Une acclimatation sera nécessaire, mais cette première laisse une bonne impression.

Beres Owusu

Aligné en seconde période en compagnie de Dylan Batubinsika, Beres Owusu a rendu une copie très encourageante. Solide et fiable comme à son habitude, le joueur formé à l’ASSE montre comme à chaque fois qu’il est aligné qu’Olivier Dall’Oglio peut compter sur lui. Difficile de savoir quel rôle il va occuper cette saison au sein du club, mais il se donne les moyens d’exister avec le groupe professionnel c’est certain !

Jibril Othman

L’attaquant stephanois a convaincu. Comme contre Clermont, il a su profiter de la chance qui lui a été offerte. Aligné d’abord dans un rôle d’ailier gauche, il a marqué un but sur une offrande de Davitashvili. Il a joué la dernière demi-heure dans un rôle d’avant-centre. Il a su se distinguer dans son jeu dos au but ! À revoir !

À noter les matchs prometteurs de Kevin Pedro, Gautier Larsonneur et Augustine Boakye.

Les perdants de ce ASSE-Villarreal

Mathieu Cafaro

Pas forcément inspiré, l’ailier stéphanois a une nouvelle fois montré des limites. Pas forcément les bons choix offensifs, il n’a pas réussi à bien combiner avec Ben Old qui cherchait régulièrement l’ancien rémois. Une prestation insuffisante.

Ibrahima Wadji

Blessé au bout d’une minute de jeu, Ibrahima Wadji voit le cauchemar de la saison dernière se poursuivre. Dès sa première accélération, l’attaquant sénégalais s’est touché l’arrière de la cuisse. Une rechute qui inquiète forcément au regard du pedigree de la saison dernière…

Anthony Briançon

En difficulté face à l’excellent Sorloth, Anthony Briancon manque encore de rythme et de repères. Il s’est montré approximatif dans ses interventions défensives et en difficulté dans le jeu en profondeur. Nul doute que la ligue 1 ira plus vite que la ligue 2…

Dennis Appiah

Le latéral stéphanois a également été en difficulté. Pas forcément inspiré dans son jeu vers l’avant, il a souffert défensivement. Il montre qu’il n’est pas encore au point physiquement pour rendre des copies à la hauteur de ce qu’il est capable de faire !