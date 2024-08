L’ASSE jouait contre Getafe. Un cinquième match amical à 10 jours de son grand retour en ligue 1 face à Monaco. Après la défaite par un but à zéro, l’entraîneur stéphanois a réagi sur le site officiel de l’ASSE.

Olivier Dall’Oglio (Entraîneur de l’ASSE) : « Il y a eu des bonnes choses avec une équipe très très jeune et aussi de la naïveté, notamment sur le but encaissé où on n’était pas en place. J’ai trouvé ensuite que l’équipe était assez disciplinée, avec un bon état d’esprit. Je regrette quand même le manque technique sur les passes et les contrôles qui ne nous ont pas permis de lancer nos attaques. C’est dommage, car il y avait des choses intéressantes. Il nous a aussi manqué la finition dans nos situations de frappe, mais avec la jeunesse de notre équipe face à une équipe plus mature et possédant plus de force, c’était bien. J’ai vu des choses et des sorties de balle intéressantes, il faut maintenant que l’on pèse plus sur l’adversaire en améliorant notre finition.

J’ai été obligé de faire des choix. On a des états de forme différents, c’est sûr. Je voulais voir à l’œuvre Mathis Amougou et Ayman Aiki, de retour de l’Euro U19. On aura bien sûr une autre composition de départ samedi. Kiel est une équipe athlétique, il faudra répondre présent, et on pourra se comparer à un autre promu, qui a gardé les bases de la saison dernière. Ils ont une qualité de jeu intéressante. Ce sont de bonnes oppositions, il faut être dans la difficulté et ça me convient. On aura un voyage assez long, on aura intérêt à être solidaire pour ramener quelque chose de là-bas. »