Ce mercredi à 21h00, l’ASSE s’est envolée du côté de l’Espagne pour disputer un 5ème match amical, face à Getafe. L’occasion pour les Verts d’effacer leurs lacunes après la lourde défaite face à Grenoble (3-5). Olivier Dall’Oglio en a profité pour donner du temps de jeu aux jeunes de l’effectif, préférant lancer les cadres à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Qui sont les gagnants et les perdants de cette confrontation qui a vu l’ASSE perdre par 1 but à zéro ?

Nouvelle défaite pour les Stéphanois, cette fois-ci loin de leurs bases, du côté de Getafe. Après un vol vers l’Espagne, tout le groupe stéphanois avait à coeur de poursuivre sa préparation en renouant avec la victoire. ODO avait décidé de rajeunir son onze qui a eu l’occasion de se distinguer durant 75 minutes.

Les grands gagnants de Getafe – ASSE

Ayman Aiki

Le tout récent finaliste du championnat d’Europe U19 s’est montré à son avantage face à Getafe. Très actif et virevoltant, il a souvent mis en difficulté son vis-à-vis. L’ailier, installé à un poste plus naturel que celui occupé sous l’ère Batlles, a pu montrer ses qualités de dribleur. Toutefois, il devra améliorer sa lecture du jeu et sa technique de passe comme sur cette occasion de surnombre en 2nde mi-temps qu’il ralentit avec une passe peu opportune alors que Boakye était seul et bien lancé.

Mathis Amougou

Il se dit qu’il est un futur très bon joueur, et le jeune stéphanois a répondu aux attentes. Loin d’apparaître comme un titulaire en puissance, il a néanmoins montré du culot, de la maîtrise technique, une vraie volonté d’aller de l’avant et finalement un leadership bienvenu. Intéressant à la récupération, il n’a pas hésité à tenter de construire le jeu en repartant de très bas. Plus dynamique et tranchant qu’un Tardieu, il a démontré qu’il pourrait occuper une place de plus en plus importante dans ce groupe.

Les perdants de ce Getafe – ASSE

Thomas Monconduit

Censé encadrer les jeunes de l’ASSE, il a offert le visage d’un joueur nonchalant et finalement peu impliqué. Il a souffert de la différence à côté de jeunes joueurs bien plus en jambe et surtout bien plus concernés. Le problème de Monconduit n’est pas tant son potentiel que sa volonté à montrer son engagement pour l’équipe. Si l’objectif d’ODO était de placer un joueur expérimenté pour guider les jeunes, c’est raté. Il va vite falloir qu’il se remette à l’endroit. Sa présence dans l’effectif est à ce jour loin d’être indispensable.

Augustine Boakye

Augustine Boakye est actif, possède une technique au-dessus de la moyenne, mais souffle le chaud et le froid. S’il avait montré de bonnes choses lors de ses précédentes sorties, il n’a hier soir pas apporté la même qualité. Brouillon, effectuant des choix discutables, maladroit dans le dernier geste, Boakye est resté en retrait. Un rendement insuffisant pour le Ghanéen qui va devoir élever son niveau de jeu. En phase d’intégration, il n’y a toutefois pas de quoi s’inquiéter.

ASSE : Le néant technique, une créativité restée aux vestiaires !

Pour l’instant, nous allons accepter l’excuse de la fatigue, du voyage ou du manque d’automatismes pour expliquer les mauvais choix. En revanche, l’aspect technique ne devrait pas (ou peu) être impacté. La première mi-temps fut l’occasion d’assister à un florilège d’approximations techniques qui seront à gommer avant la 1ère journée de Ligue 1 face à Monaco, sous peine de vivre une désillusion. Le manque de créativité est également flagrant, mais peut-être à mettre sur le compte d’une jeunesse stéphanoise opposée à une équipe plus expérimentée. Quoi qu’il en soit, c’est insuffisant et le championnat commence déjà dans… 10 jours !