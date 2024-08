L’ASSE jouait hier contre Getafe, leur cinquième et avant-dernier match de la préparation. Défaits 1-0, les stéphanois ont rendu une copie intéressante. D’autant qu’Olivier Dall’Oglio avait fait le choix d’aligner 7 joueurs du centre de formation au coup d’envoi. De quoi donner du relief au résultat final !

Le staff stéphanois a surpris son monde avec un onze très jeune. En effet, Larsonneur malade, c’est Issiaka Touré qui a officié dans les buts. Devant lui, une défense à 4, composée de gauche à droite par Maçon, Owusu, Briançon et Pedro. Un triangle dans le cœur du jeu avec Monconduit, Amougou et Gauthier. Enfin, un trio d’attaque avec Aiki, Othman et Boakye.

Les jeunes marquent des points

C’était une première pour Ayman Aiki et Mathis Amougou. Après avoir été finaliste de l’Euro U19, les deux joueurs de l’ASSE ont rendu des copies satisfaisantes. L’ailier qui avait inscrit son premier but pour son premier match professionnel à Dijon est revenu très affuté. Aiki s’est montré en jambes, provocateur et très intéressant dans le déséquilibre grâce à la profondeur qu’il a offerte sur son côté gauche.

Quant à Mathis Amougou, le joyau du centre de formation a une nouvelle fois montré toute l’étendue de son talent ! Incisif dans le cœur du jeu, il a su offrir toute la palette de son jeu. Jeu vers l’avant, projection balle au pied, volume de jeu, compensations et couvertures défensives ! Une prestation convaincante !

Des prestations qui pourraient offrir du crédit à ces deux joueurs ?

Plusieurs joueurs ont su se mettre en évidence aussi. Antoine Gauthier dans la lignée de sa préparation a été de tous les bons coups offensifs et aurait pu inscrire un but ! Owusu, comme à son habitude, a été solide et précieux dans son rôle de défenseur central. Aussi, Touré a répondu présent dans les buts stéphanois. Il n’est pas mis en cause sur le but espagnol. Enfin, Pedro et Othman ont offert des matchs plus « sobres ».

Retour sur le match d’Amougou lors d’ASSE-Getafe