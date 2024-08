Le 2 juin dernier, l’ASSE obtenait sa montée en ligue 1 après un barrage face à Metz. Un retour dans l’élite qui signifie retour des derbys. Après 2 ans sans ASSE – OL, nul doute que les supporters des 2 clans ont coché les dates des 2 rencontres sur leur calendrier. Ce sera l’occasion pour les Verts de retrouver Georges Mikautadze qui s’est exprimé sur cet affrontement tant attendu.

Mikautadze et l’ASSE, rivaux avant le derby

Si Georges Mikautadze a signé à Lyon cet été, il a déjà eu l’occasion de croiser la route de l’ASSE. D’abord en ligue 2, lors de la saison 2022-2023. Le géorgien avait été discret lors du match aller, avant d’être plus en vue au match retour. Pour la venue de Metz dans le chaudron, le joueur formé à Lyon a inscrit un doublé. Il n’a pas manqué de provoquer le Kop Sud en faisant le nombre 69 avec ses doigts. Une célébration qui n’a évidemment pas plue aux supporters qui ne l’ont pas oublié.

Entre temps le géorgien est parti à L’Ajax mais est revenu à Metz 6 mois après. Après une seconde partie de saison où il aura porté Metz jusqu’aux barrages. Le destin fait que c’est l’ASSE qui se retrouve face aux messins. Dans un chaudron en feu, l’ASSE bat Metz 2-1. Mikautadze inexistant ce soir là, n’a rien pu faire pour éviter la défaite. Au retour, il donne provisoirement la victoire à Metz, mais les Verts reviendront à 2-2 et remonteront en Ligue 1.

Mikautadze pas pressé pour le derby

Annoncé sur le point de signer à Monaco, l’attaquant a décidé de rejoindre l’OL cet été et de snober le club du rocher. De retour dans son club formateur, le géorgien s’est livré au Progrès sur son attente du derby : « J’attends déjà la première journée. Et j’attends tous les matchs. Les dates du derby ? En novembre non ? (rires)«

Georges Mikautadze annonce donc ne pas être tant pressé à l’idée de retrouver le bourreau de son ancien club. Ce qui n’est pas le cas de ses supporters qui attendent de retrouver les verts après 2 saisons sans derby.