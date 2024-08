Olivier Dall’Oglio tremble un peu à l’approche de la 1ère journée de Ligue 1 qui verra l’ASSE se déplacer sur le Rocher. Le seul, peut-être, en cette période de canicule sur la France. Il a tout de même de quoi se poser quelques questions sur le niveau de son groupe au sortir d’une campagne de rencontres amicales mitigée. Une bonne nouvelle pourrait toutefois lui redonner le sourire…

Trois victoires, deux défaites et un match nul. Les matchs de préparation de l’ASSE ont accouché d’un bilan correct. Faut-il s’arrêter à cela ? Pas certain. Si remporter des rencontres fait toujours du bien au moral, la période de préparation reste particulière. On teste, on donne du temps de jeu pour « remplir » les joueurs, on compense sur des postes où l’on attend des recrues, on ménage… La logique de l’amical et du match de compétition n’est pas la même. D’autant plus lorsqu’on monte d’un étage et qu’on retrouve l’élite. Le groupe d’Olivier Dall’Oglio est en reconstruction. Entre des jeunes inexpérimentés, des éléments de Ligue 2 dont on doute du niveau en L1 et des nouveaux qui doivent s’intégrer, difficile de donner du liant.

Pétrot titulaire à Monaco ?

Ainsi, la période de préparation s’est soldée par un bilan bien difficile à décrypter. Au rayon des priorités, ODO a donné des indications dès le début de la préparation des Verts : il souhaite un latéral ! D’autant plus que Léo Pétrot est encore en phase de reprise et que Yvann Maçon est suspendu pour cette première rencontre sur le Rocher. Toutefois, une bonne nouvelle pourrait arriver en milieu de semaine prochaine. En effet, le coach stéphanois attend le retour de son latéral gauche. A quelques jours de la reprise, ODO prendra-t-il le risque de lancer un joueur récemment opéré d’une pubalgie, au risque de le renvoyer à l’infirmerie plusieurs semaines ? Pas si sûr, et ce même si une recrue devait rapidement arriver à ce poste et Maçon être disponible pour Le Havre (2ème journée de L1).

Le héros de la montée de l’ASSE sur le pont !

L’autre bonne nouvelle est le retour d’Ibrahima Wadji sur les pelouses d’entraînement. Blessé 80% du temps la saison passée, le rapide attaquant reste l’homme de la montée après son but en barrage face au FC Metz. Sa cote dans le cœur des supporters reste élevée rien que pour ce fait d’arme. Cela n’empêche que le buteur reste une solution de banc et n’incarne pas l’attaquant providentiel qu’attend également ODO depuis plusieurs semaines. L’infirmerie se vide, mais la forme des ex-blessés pourrait, au mieux, les asseoir sur le banc de touche du stade Louis II. le problème d’ODO reste ainsi entier et après avoir tremblé, il pourrait bien prendre quelques coups de chaleur la semaine prochaine…