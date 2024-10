L'ASSE n'est pas parvenue à prendre le dessus ce samedi. Opposés au RC Lens, les Stéphanois ont manqué de réussite et de solidité. Yunis Abdelhamid, déjà critiqué depuis plusieurs semaines, est sous le feu des critiques.

Prestation compliquée face à Lens

Capitaine des Verts, Yunis Abdelhamid s'est engagé sous la tunique verte avec un rôle de cadre. Mais du haut de ses 37 ans, le défenseur ne correspond pas au rôle qui lui était attribué. "Yunis en a fait beaucoup pour cette équipe, il a pris beaucoup de responsabilités sur ses épaules depuis le début de saison." évoquait Olivier Dall'Oglio il y a quelques semaines. "Je crois qu’il y a eu une surdose pour lui, il avait besoin de souffler et de prendre du recul."

Titularisé face aux Sang et Or, le défenseur marocain a disputé 82 minutes au côté de Mickaël Nadé. Yunis Abdelhamid a réalisé une prestation compliquée à l'arrière-garde stéphanoise.

Le joueur sifflé par les supporters de l'ASSE

À la 82e minute de jeu, Olivier Dall'Oglio décide de sortir son capitaine pour faire rentrer Dylan Batubinsika. Seulement, gorgé de plus de 36.000 spectateurs, Geoffroy-Guichard décide de siffler Yunis Abdelhamid. Le coach Stéphanois a pris la défense de son joueur.

"Je suis très en colère, vraiment. On a vu deux kops qui nous soutenaient même dans les dernières secondes du match. Mais quand je vois des gens avec des écharpes du club s'en prendre à l'un de mes joueurs, cela me met hors de moi. C'est trop facile de trouver un coupable, d'autant plus qu'il n'a pas fait un si mauvais match", accuse Olivier Dall'Oglio dans des propos récoltés par l'Équipe.

"Je trouve qu'il faudrait que certains revoient les matchs", ajoute le coach stéphanois. "Là, je trouve qu'il y a certaines choses qui ne sont pas normales. C'est le capitaine de l'ASSE, il se donne à fond. Moi, je suis là pour le défendre et je défendrai tous mes joueurs. S'ils ne sont pas bons, je serai le premier à les critiquer. Je ne leur fais aucun cadeau."