Après deux semaines de trêve internationale, l'ASSE accueillait Lens dans le Chaudron, ce samedi à 19 heures. Une rencontre disputée sur les antennes de DAZN. Voici les tops et flops de cette affiche.

L’ASSE qui restait sur un succès face à Auxerre, lors de la dernière journée, avait fort à faire après cette coupure de deux semaines. Lens, candidat à l’Europe, se présentait à Geoffroy-Guichard. Et malheureusement pour les Verts, ce sont les Lensois qui se sont imposés, beaucoup plus entreprenants…

Une première période très difficile

Abdukodir Khusanov est le premier à amener le danger. Dès la troisième minute de jeu, il arme une frappe en dehors de la surface. Mais les hommes de Will Still butent sur Gautier Larsonneur. Cinq minutes plus tard, le portier fait un arrêt de « gardien de handballeur », il dévie le ballon du bout du pied.

Mais le meilleur gardien de Ligue 2, la saison dernière, ne peut rien faire à la 20ème minute, face à PrzemyslawFrankowski. Le Polonais trompe la vigilance du gardien stéphanois avec une frappe, dont il ne semble pas voir le départ du ballon. 1-0 pour les Sangs et Or.

Les Verts essaient de réagir, par l’intermédiaire de Sissoko, ou encore Davitashvili, en vain. Lens est plus fort, et mène logiquement au score à la mi-temps

Un second acte plein d’espoir

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio vont réagir après le retour des vestiaires. Aimen Moueffek tente une reprise de volée dans la surface, mais le ballon est dévié au-dessus des cages de Brice Samba.

L'ASSE pousse, devant un Chaudron qui donne de plus en plus de voix. Augustine Boakye, entré en jeu quelques instants auparavant, tente sa chance, en vain. Louis Mouton rate même l'égalisation stéphanoise après une frappe hors cadre.

Et bien souvent, dans le football, l’équipe qui domine et qui ne concrétise pas est punie. Rémy Lascary profite d'une erreur de passe de Mickaël Nadé pour faire le break. 2-0 pour les Lensois, le score en reste-là. Les Verts perdent pour la deuxième fois cette saison à domicile et sont treizièmes avec 7 points.

Les Tops - ASSE vs Lens

La deuxième période

Oui, Saint-Étienne a perdu, mais les Stéphanois auront réagi après la pause. Ils se sont créés plusieurs occasions, mais n’auront pas réussi à trouver la faille. Ils ont posé des problèmes aux Lensois, beaucoup plus que lors des 45 premières minutes. Néanmoins, cela n'aura pas suffi pour espérer prendre des points face aux Sangs et Or.

Augustine Boakye

Ils sont cinq à être rentrés ce samedi. Lucas Stassin, Benjamin Bouchouari, Louis Mouton, Dylan Batubinsika et Augustine Boakye. Si tous auront apporté du sang neuf, c’est bien Boakye qui se sera mis le plus en évidence. Par sa vitesse et sa qualité de drible, il aura posé quelques problèmes à l’arrière-garde lensoise, et aurait même pu inscrire son premier but cette saison.

Les supporters des Verts

Comment ne pas mettre les deux poumons du Chaudron dans ce top, tant ils auront encore une fois répondu présent. Du début à la fin du match, sans oublier l’échauffement vers 18h30, le kop nord et sud aura été largement à la hauteur de l’événement, sans jamais lâcher son équipe. Malheureusement, pour l’ASSE, leur voix n’aura pas suffi face à la formation de Will Still.

Les flops de l’ASSE

Deux buts encaissés

Cela fait désormais 20 au total cette saison, en huit journées de Ligue 1. Le secteur fort des Verts la saison passée est en grande difficulté dans l’élite, cette année. Olivier Dall’Oglio a, semble-t-il, du mal à trouver la bonne formule derrière. En tout cas, il faudra rectifier le tir, le week-end prochain, avec un déplacement à Angers, dernier au classement.

Yunis Abdelhamid

Capitaine pour son retour dans le onze de départ, YunisAbdelhamid espérait avoir enfin son match référence dans le Forez. Mais malheureusement pour l’ancien capitaine de Reims, il aura une nouvelle fois été en grande difficulté. Entre les ballons perdus et des erreurs d’appréciation, le défenseur des Verts est loin des attentes placées en lui. À l’image de sa sortie à la 82ème minute, sous les sifflets de son public.

Un retour de trêve raté

Victorieux avant la trêve internationale à Geoffroy-Guichard face à Auxerre, l’ASSE pensait avoir lancé sa saison. Mais ils ont buté ce samedi sur une équipe de Lens plus forte. Si la deuxième période a été meilleure, le résultat reste malgré tout négatif. C’est un coup dur pour les Verts. Il faudra se ressaisir à Angers samedi prochain à 17 heures, face à un concurrent au maintien.