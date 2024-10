La réserve de l'ASSE se déplace à Chassieu-Decines pour le compte de la 6ᵉ journée de championnat de national 3. Après sa victoire dans le derby (1-0), les joueurs de Razik Nedder veulent confirmer et prouver qu'ils ont véritablement lancé leur saison avec ce premier succès. Face à une équipe de la banlieue lyonnaise, les Verts disputeront une nouvelle fois un match formateur ! Résumé de la rencontre disputée ce samedi à 18h.

La compo de l'ASSE

Toure - Kinunga, J. Mouton, Ndiaye - Agesilas, Gauthier, Sahraoui, Makhloufi - Aiki, Othman, Kies.

Sont entrés en jeu : Mayilla, Cateland, Dieye, Lhery.

Résumé de la rencontre

Un scénario ultra frustrant pour l'ASSE. Alors que les Verts menaient 2-0 (Sahraoui et Othman) après 30 minutes de jeu et avaient le match en main, ils ont craqué à la 70e puis sur l'ultime offensive locale. Un score final de 2-2.

Après cette rencontre en banlieue lyonnaise, les Verts recevront une autre réserve de club professionnel avec celle de Clermont foot. Néanmoins, cette rencontre ne se disputera que le dimanche 3 novembre à 15h. En effet, le week-end prochain est une nouvelle fois prévu pour la Coupe de France et la majeure partie des équipes de N3 sont en lice pour cette compétition.

Réaction de Razik Nedder

"Nous avons réalisé une excellente première mi-temps, nous permettant de mener 2-0 grâce à des buts de Sarahoui et Othman. Nous avons manqué l'occasion de marquer un troisième but, avec un tir sur le poteau de Mayilla et une autre occasion ratée par Othman. En fin de match, nous avons subi une déconvenue, concédant un penalty qui a réduit le score, suivi de l'égalisation à la 95e minute sur corner.

Les remplaçants n'ont pas réussi à nous aider, et nous avons joué de manière trop naïve durant les 20 dernières minutes. Il était difficile de maintenir notre niveau de jeu, et nous avons besoin d'être plus solides et pragmatiques. Nous avons agi comme des enfants, alors qu'il aurait fallu être plus déterminés dans ce dernier quart d'heure pour remporter le match.

Il est impératif que nous grandissions rapidement pour pouvoir gagner ces matchs que nous avons en main.

Crédit photo : asse.fr