Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’ASSE, a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a été interrogé sur le cas Mathis Amougou, titulaire surprise à Monaco. Le coach stéphanois est conquis par le jeune joueur formé au club. Retranscription.

« J’ai senti un garçon libéré depuis son retour de l’Euro U19 »

La titularisation d’Amougou ? On sait la qualité de Mathis au milieu de terrain. La saison dernière, il a eu une saison très très chargée, entre venir intégrer les professionnels à 17 ans, aller faire des matchs internationaux, partir faire la Coupe du Monde des U17, passer le bac, être sollicité un petit peu à droite et à gauche. Ça fait beaucoup de choses pour un jeune joueur. Donc, la saison dernière, il s’entraînait régulièrement avec nous. Mais là, j’ai senti un garçon libéré, en fait. Libéré déjà du bac, libéré de pas mal de contraintes et donc plus disponible pour jouer avec le groupe sur le terrain.

Et j’ai senti qu’il avait plus de maturité maintenant dans son jeu. Donc, c’est un garçon qui est arrivé aussi un petit peu en retard parce qu’ils étaient avec Aiki en sélection. Mais sur les matchs amicaux qu’il a fait, il nous a montré beaucoup de qualités. Je pense qu’il est monté d’un cran. C’est sur les axes de progression, je pense que sur un terme de donner la dernière passe, de finition, c’est un garçon qui sera capable à un moment donné de marquer des buts, même si c’est un milieu relayeur, un milieu défensif. Il est très bon à la passe, mais je pense que dans les zones de vérité où ça se resserre, je pense que là, il peut encore travailler et il pourra progresser encore sur son jeu long.

« Il comprend vite les choses » (Dall’Oglio sur Amougou)

La maturité ? Par rapport à son âge, oui. Par rapport à son âge, c’est un garçon qui a une maturité, c’est un garçon qui est posé, qui prend beaucoup de recul, qui est assez calme, mais qui est capable de bien réfléchir sur le terrain, même sur l’aspect tactique. Il comprend assez vite les choses, même très vite. Donc ça aussi, c’est un atout pour lui.