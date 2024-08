Hier, en conférence de presse, Didier Digard a évoqué la première rencontre de ses hommes face au PSG et s’est projeté sur le match contre l’ASSE. S’il sait son équipe limitée, il ne se présentera pas en terre forézienne en victime…

Didier Digard (Entraîneur du Havre) : « Quand l’effectif est au complet, comme cette semaine, les entraînements ont plus de consistance, plus de qualité, et c’est un plaisir. Mais cela demande du travail et de la formule. Je pense qu’en fait, c’est une manière déguisée de me demander si je suis satisfait de mon effectif ou si j’attends des renforts, c’est ça ? (Rires) On gagne du temps comme ça, après, je vais manger ! Franchement, je suis content de mon effectif. Il y a de la qualité. Si on peut l’améliorer, c’est très bien. Si ça reste comme ça, ça me va aussi. Le plus important, c’est l’état d’esprit. Je sais que j’ai des joueurs investis, très à l’écoute, qui se donnent beaucoup et qui méritent d’être récompensés. Je dois trouver la formule pour les faire performer. Ils bossent énormément. Je suis très content de ce groupe. »

Digard : « C’est une manière déguisée de me demander si je suis satisfait de mon effectif ? »

« Je suis content des joueurs présents et de ce qu’ils m’apportent. Bien sûr, tu as envie de garder tes joueurs. Mais je suis pleinement investi dans un projet où je sais très bien que financièrement, sans la vente de joueurs, c’est compliqué. L’important, c’est que nous soyons tous préparés à plusieurs scénarios. Mais surtout, il faut rester unis, peu importe ce qui va se passer. Donc s’il y a une vente et que le club en est satisfait, on fait partie de ce projet et on fera avec. Si je dois garder cet effectif, je serai content aussi. »

La défense, l’ADN du Havre ?

« Je trouve ça dur de dissocier les choses. Les actions que nous avons concédées viennent toutes du même détail. On l’a rappelé. Il faut aussi revoir le début des actions pour corriger avant qu’il ne soit trop tard. L’objectif reste de marquer plus que l’adversaire. On peut travailler défensivement autant qu’on veut, mais si on ne marque pas, on ne gagne pas. Il faut donc trouver le bon équilibre à chaque match. On n’a pas la qualité ou la force d’avoir des exploits individuels pour faire la différence.

Travailler l’attaque, c’est travailler sur la confiance. La défense, c’est souvent basé sur la peur. Il faut avouer que je suis plus à l’aise avec le côté offensif. Bien travailler l’offensif peut indirectement renforcer la défense. Je vois de belles choses, même si cela ne porte pas encore ses fruits. Il y a beaucoup de situations bien amenées, mais qui se terminent mal sur le dernier geste ou la dernière passe. Je suis très confiant, surtout grâce à l’investissement et l’écoute des joueurs. »

« St-Etienne ? Ce sera compliqué ! »

« C’est un club historique qui revient en Ligue 1 et qui va faire son premier match à domicile. Ce sera compliqué. C’est un club qui vient d’être racheté, qui veut bien figurer et progresser. Leur équipe finit ses actions dès qu’elle en a l’occasion, ce que nous ne faisons pas encore assez. C’est un mélange de jeunes et de joueurs expérimentés. Ils ont bien construit leur effectif. Ce sera un très bon match pour nous, car je pense que nous avons aussi les armes pour les mettre en difficulté. »