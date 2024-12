L'apprentissage est rude pour l'ASSE. Neutralisés par Marseille la semaine dernière, des Stéphanois pourtant séduisants s'inclinaient de nouveau ce vendredi face à Toulouse. Encore une fois, les hommes d'Olivier Dall'Oglio rataient l'occasion de gagner des points salvateurs dans la course au maintien. Le coach de Saint-Étienne témoigne.

L'ASSE n'est pas épargnée en Ligue 1

Dix défaites en quinze rencontres de Ligue 1. Les Stéphanois ne parviennent pas à trouver le rythme depuis leur retour en Ligue 1. Toutefois, les Stéphanois bénéficient d'une deuxième partie de tableau homogène. Rien n'est fait, mais tout est à faire.

Olivier Dall'Oglio (coach de l'ASSE) : "On savait qu'on aurait une saison difficile. Il n'y a pas de surprise. On aurait aimé que ce soit mieux. On y travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'investissements de la part de tout le monde. Il ne faut certainement pas se décourager, il faut continuer à avancer. Comme je l'ai dit au joueur à la fin, la roue tourn. Je pense qu'on est en capacité de rebondir. On en a la capacité. De toute façon, ça fait partie de notre travail, on n'a pas le choix. Qu'on soit déçu, c'est un fait, qu'on soit un petit peu abattu. Mais après, obligatoirement, ça redémarre. On n'a vraiment pas le choix. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on progresse."

"On a manqué de profondeur"

Depuis la blessure d'un Ben Old particulièrement en forme, les Verts ne trouvent plus la solution dans les derniers mètres adverses. Une nouvelle fois, face à Toulouse. Seul Zuriko Davitashvili parvenait à apporter un peu de danger face au trio défensif toulousain.

Olivier Dall'Oglio (coach de l'ASSE) : "On a manqué de profondeur, on le sait, c'est sûr. On a pu garder le ballon un peu plus longtemps en rajoutant un milieu de terrain. On a pu combiner. À l'image du but, on sort bien de derrière. On arrive à marquer derrière. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des courses vers l'avant. C'est ce qui nous manque.

On manque de poids devant le jeu. On en est conscient. Défensivement, c'est globalement mieux que ce qu'on a produit à Rennes. Même si c'est un cas particulier. Les garçons sont conscients qu'ils ont fait une meilleure prestation. Mais ils sont extrêmement déçus par rapport à ce résultat. Je pense sincèrement qu'on pensait tenir quelque chose de positif. Ca aurait certainement apporté davantage de confiance qui nous manque sur certaines phases de jeu."