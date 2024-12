Ce vendredi soir, les féminines de l’ASSE jouaient pour la toute première fois de la saison au stade Geoffroy-Guichard, face au Paris Saint-Germain. Un match qui s’annonçait comme un véritable défi pour les Stéphanoises, face à l’une des meilleures équipes du championnat.

Une rencontre très attendue entre l'ASSE et le PSG

Ce match était forcément très attendu, tant par les joueuses que par les supporters. Le PSG fait partie des trois grosses équipes de l’Arkema Première Ligue, aux côtés de l’Olympique Lyonnais et du Paris FC. Les Stéphanoises, bien que courageuses, avaient peu de chances d’aller chercher un résultat contre cette équipe parisienne pleine de talent. C'est ce que soulignait Laurent Mortel, l’entraîneur de l’ASSE, avant la rencontre :

« Le match contre Guingamp était essentiel dans la course au maintien. Demain, ça sera le grand écart. Paris a un effectif de grande qualité, avec une grosse profondeur de banc. Avec ces 15 points, on peut davantage se lâcher. À Lyon, on a manqué d’agressivité, d’intensité. C’est le message qu’on a passé aux filles cette semaine. On est chez nous, exposés. Sur le papier, le PSG est meilleur, mais on doit leur rendre la vie plus compliquée. »

La composition de l'ASSE

Première mi-temps

Les Parisiennes donnent le coup d'envoi de cette 11e journée d'Arkema Première Ligue. Dès la 5e minute, les visiteuses tirent au but pour la première fois. Cela oblige Maryne Gignoux à réaliser un bel arrêt.

Les joueuses de l'ASSE ne se laissent pas impressionner. Amandine Pierre-Louis tente une frappe, mais cette fois-ci, la gardienne parisienne veille et capte le ballon. Malheureusement, une minute plus tard, le PSG. Le tableau affiche alors 0-1.

Malgré quelques belles tentatives, notamment une frappe de Sarah Cambot à la 31e minute qui passe juste à côté, les Stéphanoises peinent à concrétiser leurs opportunités. Le PSG, en revanche, se montre clinique et double la mise à la 21e minute. Un coup franc parisien frôle le cadre quelques instants plus tard.

La première mi-temps s’achève sur le score de 0-2 en faveur des Parisiennes.

Seconde mi-temps

La deuxième mi-temps démarre. Peu après l'heure de jeu, Easther Mayi Kith perd le ballon près de la surface. Heureusement, Maryne Gignoux est à la parade pour maintenir l’écart.

Des changements sont effectués par Laurent Mortel tout au long de la seconde période. Marion Romanelli cède sa place à Adèle Connesson à la 73e minute. Ensuite, Sarah Cambot et Morgane Belkhiter sont remplacées par Maéva Maniouloux et Taëryne Job à la 85e minute. Malgré ces ajustements, les Parisiennes trouvent une troisième fois le chemin des filets dans le temps additionnel, scellant la rencontre sur un score de 0-3.