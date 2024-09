Une semaine après la claque historique reçue à Nice (8-0), les Verts ont dû laver les têtes et préparer un déplacement à Nantes déjà capital. Avant sa rencontre à la Beaujoire, les Stéphanois sont dans le nécessité de rebondir. Retour sur la semaine de l’ASSE qui a permis de laver les têtes.

Lundi 23 Septembre

Un ancien Vert reste confiant pour l’ASSE !

Les têtes restent lourdes trois jours après l’humiliation vécue ce vendredi. L’ASSE sort d’une défaite historique. Un 8-0 encaissé qui pourrait laisser des traces. Olivier Dall’Oglio et son staff auront la lourde tâche de trouver les leviers pour se relever après le coup de massue reçu sur la tête. En interne, la volonté est de se servir de cette déroute comme électrochoc. À l’image de la défaite face à Dunkerque. Jessy Moulin s’est exprimé dans le Progrès. L’ancien portier des Verts ne veut pas tomber dans la sinistrose et s’explique pour Le Progrès.

Jessy Moulin au soutien de Larsonneur

Jessy Moulin (ex-ASSE) sur Gautier Larsonneur : « Déjà quand on est gardien et qu’on prend un, on est énervé et frustré. Alors huit… C’est terrible. Un score comme ça, on a envie que ça s’arrête et que les coéquipiers fassent que ça s’arrête. Tu es tributaire de ta défense. Si devant toi, ils ne font pas le boulot, tu es mort. Si un gardien fait trois gros arrêts dans un match, c’est qu’il a fait un bon match. Gautier a subi vingt tirs dont douze frappes cadrées. Ce n’est pas Jésus ! Ou alors ça arrive une fois dans une saison. Il a fait ses quatre arrêts et c’est déjà bien. »

Jessy Moulin (ex-ASSE) : « C’est bien d’aller boire un coup quand ça va mal comme quand ça va bien. Le plus grand danger, c’est d’avoir un groupe qui se scinde. Il ne faut pas que ça explose. Mais je suis confiant. C’est un groupe jeune qui a tout à prouver. Je suis sûr qu’ils vont aller faire un résultat à Nantes (dimanche, 17 heures). Ça reste des compétiteurs qui ont un devoir de réaction. C’est à eux de montrer que ce n’était qu’un accident. »

Mardi 24 Septembre

Union sacrée avant Nantes ?

Les Verts viennent de s’incliner 8-0 à Nice. Une défaite historique qui fera date en Ligue 1. Une prestation indigne qui a couvert de honte l’ensemble du Peuple Vert. Dès le lendemain de cette déroute, l’Etrat a pu constater la colère de certains via différents graffitis et banderoles déposées. Les groupes de supporters ont rapidement demandé à être reçu. La nouvelle Direction de l’ASSE entend bien marcher main dans la main avec les poumons de Geoffroy-Guichard. Le groupe d’Olivier Dall’Oglio a ainsi rencontré plusieurs membres de ces groupes.

Réunion d’urgence avec les supporters de l’ASSE

Pour des raisons organisationnelles, la rencontre s’est scindée en deux temps. Les Green Angels ont été reçus ce lundi soir. Un groupe conséquent était présent. Selon nos retours, les échanges sont restés courtois. Ce fut également le cas ce mardi où plusieurs membres de Magic Fans ont également été entendus. Si les supporters sont conscients des enjeux sportifs et des difficultés qui attendent l’ASSE cette saison, un comportement irréprochable a été demandé aux hommes d’Olivier Dall’Oglio. Le visage affiché à Nice se trouve aux antipodes des valeurs stéphanoises et ceci a été rappelé aux joueurs.

Choses dites, une réaction de la part du groupe est attendue par les supporters qui entendent bien ne plus connaître pareille humiliation à l’avenir. Après avoir longtemps espéré la vente du club, le Peuple Vert est capable de s’armer de patience, mais ne reniera à aucun moment les valeurs qu’ils défendent.

En interne, plusieurs réunions ont eu lieu suite à la déroute niçoise. Que ce soit à la Direction du club ou parmi le groupe d’Olivier Dall’Oglio. La défaite à Nice est considérée comme inacceptable. Sans tomber dans le catastrophisme, on souhaite identifier les causes de cette faillite collective afin de repartir de l’avant. L’ASSE vise le maintien et reste pleinement en course. La saison sera compliquée, mais on s’y prépare du côté du Forez. Pour s’en sortir, il faudra afficher d’autres attitudes. Les joueurs sont prévenus. Ils seront attendus ce dimanche.

Mercredi 25 Septembre

Deux nouvelles blessures pour l’ASSE

L’ASSE a perdu plus que trois points à Nice. Balayés 8-0, les Verts ont pris un terrible coup derrière la tête. Alors que le climat était redevenu serein depuis la montée en Ligue 1 et la vente du club, cette humiliation place déjà Olivier Dall’Oglio et ses hommes sous pression. Une pression qu’ils ont rapidement pu ressentir cette semaine à l’écoute des Dirigeants et des supporters venus à leurs rencontres. Les valeurs stéphanoises ne devront plus être bafouées à l’avenir. Réaction attendue dès ce dimanche à Nantes.

La tâche s’annonce complexe pour l’ASSE. Les Canaris réalisent un début de saison convaincant. Dès les premières rencontres, les hommes d’Antoine Koumbouaré se sont donné de l’air avec trois résultats positifs. Un nul à Toulouse (0-0), et deux victoires (2-0 contre Auxerre, 1-3 à Montpellier). Sans être flamboyant, le FC Nantes a assuré le coup face à des adversaires à leur portée. De quoi les placer à une confortable 5ᵉ place en Ligue 1. Avec huit points au compteur, ils espèrent bien garder leur distance avec la zone rouge qu’ils ont trop souvent côtoyé ces dernières saisons.

Les couloirs de l’ASSE déplumés

Un adversaire donc compliqué pour l’ASSE ce dimanche. D’autant plus que les Verts vont devoir faire sans deux joueurs qui ont rejoint l’infirmerie. Après les blessures d’Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Yvann Maçon, c’est au tour de Pierre Cornud et de Marwann N’Zuzi d’être absent. Arrivé cet été, Pierre Cornud connait des débuts compliqués sous le maillot de l’ASSE. Retourné à Nice, il est sorti en se tenant l’arrière de la cuisse. Le latéral gauche de 27 ans a passé des examens cette semaine. Si les résultats restent inconnus pour l’heure, il pourrait rater les prochaines échéances à venir.

Marwan N’Zuzi ne profitera pas de cette nouvelle absence pour réintégrer le groupe professionnel. En effet, le jeune latéral stéphanois s’est blessé avec l’équipe Réserve le week-end dernier. Il a dû quitter la pelouse en boitant à la 57ᵉ. Olivier Dall’Oglio devra composer avec Dennis Appiah, Léo Pétrot voire Kévin Pédro. Une hécatombe qui fait mal pour des couloirs déplumés.

Jeudi 26 Septembre

La Beaujoire à guichets fermés face à l’ASSE

Saint-Étienne revient de la plus lourde défaite de son histoire depuis 1952. Les Stéphanois encaissent huit buts en 90 minutes de jeu, dans une opposition à sens unique. L’ASSE n’a fait part d’aucune maîtrise tout au long de la rencontre. « Le sentiment qui prédomine, c’est la honte. », exprimait Olivier Dall’Oglio après la claque reçue. Mais la fête était parfaite pour les Niçois. En plus de l’incontestable victoire, l’OGC Nice célébrait ses 120 ans vendredi dernier. Couplée à la réception des Verts, la date a nécessairement attiré du public. Doté de près de 35.000 places, le stade de l’Allianz Rivera était à guichet fermé pour la réception de l’ASSE.

Saint-Étienne se déplacera pour la deuxième fois consécutive du côté de Nantes ce week-end. À noter que les Canaris réalisent un bon début de saison avec une cinquième place à la clé (deux victoires, deux nuls, une défaite). Cependant, ces derniers n’ont plus gagné depuis le 31 août dernier face à Montpellier (3-1). Les joueurs d’Antoine Kombouaré voudront certainement inverser la vapeur face à une équipe stéphanoise en plein naufrage.

Grand classique du championnat de France, la rencontre opposera deux mastodontes de l’histoire de la Ligue 1. Une rencontre qui attire les supporters en masse dans l’enceinte de la Beaujoire. Le club jaune et vert annonçait mardi dernier la vente de pas moins de 30.000 places. Mais ce sera bien dans un stade à guichet fermé que les hommes d’Olivier Dall’Oglio se déplaceront. À l’heure actuelle, plus aucune contremarque n’est disponible à la vente pour assister à la rencontre à la vente.

Vendredi 27 Septembre

Une conférence de presse riche en enseignements

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « C’est bien d’avoir une longue semaine pour nous, car cela nous a permis d’avoir un peu plus de temps. Nous avions prévu un jour de repos en plus, mais nous l’avons supprimé, bien sûr, car il faut se confronter au fait que nous avons traversé ce match et qu’il faut rapidement rebondir. Donc, la première chose, c’est de se réunir, de faire le constat du match, c’est-à-dire le retour de match. Ensuite, il est important que les joueurs puissent échanger entre eux et se dire les choses, donc il y a eu une réunion à ce sujet.

Suite à cela, nous avons mis en place des actions pour le terrain, car c’est l’essentiel. Il faut revenir sur des choses simples, les bases, être solide et défensivement, ce fut le mot d’ordre de la semaine, c’est le travail que nous avons fait. Il faut nettoyer les têtes très rapidement, c’est-à-dire qu’il ne faut pas regarder ses chaussures. Au bout d’un moment, quand on prend une gifle comme ça, on encaisse le coup pendant deux jours, et on repart la tête haute et avec des idées claires. L’idée est de repartir sur des choses simples, d’être solide et que l’organisation soit au top. Que chacun connaisse son rôle, et que nous mettions certainement plus de détermination, notamment sur les entames de match. Quand on regarde le match, c’est l’entame qui n’était pas valable en termes de duel et de courses. Donc, revenons aux bases : courir et être solide.

Samedi 28 Septembre

Le groupe de 20 qui ira à Nantes

Dimanche 29 Septembre

Avant cette 6e journée de ligue 1 à Nantes, la rédaction de peuple-vert s’allie pour vous souhaiter un bon dimanche !