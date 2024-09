Après la déflagration de l’humiliante déculottée reçue à Nice (8-0), les stéphanois se projettent sur le déplacement à Nantes ce dimanche (17h). L’heure est à la relance et au rachat pour Olivier Dall’Oglio et les siens qui ont beaucoup à se faire pardonner. Sauf que ce déplacement en Loire-Atlantique n’a rien d’une partie de plaisir puisque les canaris d’Antoine Kombouaré réalise un début de saison prometteur, eux qui ont glané huit points en cinq journées. Pour cette rencontre entre Nantes et l’ASSE, les instances ont nommé un arbitre fraîchement promu en première division cet été. Bon présage ?

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 6ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre le FC Nantes (5ème) et l’ASSE (17ème), la fédération a désigné Abdelatif Kherradji, , arbitre de 38 ans qui a été promu en Fédéral 1 par la commission nationale des arbitres lors de la dernière évaluation.

Un arbitre porte-bonheur pour l’ASSE !

L’arbitre de 38 ans a découvert l’élite du football français cet été, le 24 août dernier précisément lors d’une rencontre entre Lille et Angers. En effet, jusqu’alors, Abdelatif Kherradji arbitrait en Ligue 2 et c’est là-bas qu’il a pu faire la connaissance de l’ASSE. Ainsi, durant leurs deux saisons en Ligue 2, les stéphanois ont été arbitré à six reprises par l’arbitre de 38 ans. Le bilan est positif avec 4 victoires et 2 défaites. Fait notable, les quatre dernières rencontres se sont systématiquement soldées par des victoires.

La dernière rencontre de l’ASSE arbitrée par Abdelatiff Kherradji remonte à avril dernier, lors de la réception de Concarneau à Geoffroy-Guichard. Les Verts d’Olivier Dall’Oglio s’étaient imposés 1 à 0 grâce à un but de Mickaël Nadé. Le dernier souvenir de cet arbitre est donc des meilleurs.

Cette saison, Abdelatif Kherradji a officié lors de deux rencontres de Ligue 1 : Lille/Angers (2-0) et Auxerre/Monaco (0-3). Au total, il a distribué 6 cartons jaunes soit une moyenne de 3 par match. Ce dernier a également arbitré une rencontre de Ligue 2.

L’ASSE et Abdelatif Kherradji en chiffres (6 matchs)

Historique :

Bastia/ASSE (Ligue 2) : 2-0

Laval/ASSE (Ligue 2) : 2-1

ASSE/Valenciennes (Ligue 2) : 2-0

Caen/ASSE (Ligue 2) : 1-2

ASSE/Bastia (Ligue 2) : 3-2

ASSE/Concarneau (Ligue 2) : 1-0

Statistiques