Alors que l’affiche Nantes-ASSE est un classique de la ligue 1 (104 rencontres depuis 1961), les Vertes rencontraient la formation nantaise pour la première fois de leur histoire. Résumé de la rencontre et top/flop de la formation stéphanoise !

28 septembre 2024 2e journée d’Arkema PL

La composition d’équipe

ASSE : Gignoux – Belkhiter, Mayi Kith, Martinez, Tapia – Champagnac (cap.) Bogi (Ali Nadjim 46e puis Bataillard 61e) – Pierre-Louis (Connesson 78e), Cambot (Stratigakis 78e), Caputo (Péréa 90e+7) – Lamontagne. Entraîneur : Laurent Mortel

Résumé du match

La partie ne pouvait pas mieux commencer avec une perte de balle des locales au milieu de terrain dès la 2e minute, parfaitement exploitée par Cindy Caputo qui a décoché une frappe des trente mètres qui a lobé la gardienne nantaise, ex-joueuse de l’ASSE (1-0). L’ouverture du score des Amazones a anesthésié les ambitions des joueuses de Loire-Atlantique qui ont eu du mal à rentrer dans la rencontres mais les Stéphanoises n’ont pas su en profiter car elles ont concédé de trop nombreuses imprécisions techniques qui n’ont pas permis à leurs actions de se développer.

Dans la formation nantaise, deux autres titulaires ont évolué dans le Forez, notamment l’avant-centre, Kelly Gago qui a fait parler sa puissance sans toutefois se montrer dangereuse avec des tirs lointains qui n’ont jamais attrapé le cadre. Petit à petit, Nantes à mis le pied sur le ballon mais n’a que très rarement mis à contribution Maryne Gignoux qui est restée vigilante. Elles ont cependant mieux fini la première mi-temps face à des ligériennes qui ont multiplié les mauvaises passes.

Au début de la seconde période, Laurent Mortel a lancé Nadjma Ali Nadjim, qui effectuait ses premiers pas sous le maillot vert, pour muscler son milieu de terrain. Malheureusement, elle n’est restée sur le rectangle vert qu’une quinzaine de minutes remplacée par Faustine Bataillard. Elle semble blessée au genou et on peut craindre que les ligaments soient touchés. Les Foréziennes ont continué à subir, handicapées par des mauvais choix qu’il faudra vite corriger pour ne pas se retrouver devant des difficultés insurmontables face à des adversaires d’un tout autre calibre que les Nantaises généreuses mais trop brouillonnes. Sur leur seul tir cadré du match, Maryne Gignoux s’est parfaitement détendue, enlevant ainsi un ballon qui semblait se diriger en pleine lucarne. Pour autant, en contre-attaque, les filles de Solène Champagnac ont eu les meilleures occasions, Amandine Pierre-Louis, Alexandria Lamontagne et Lisa Martinez n’ayant pas réussi à convertir de très belles opportunités alors qu’elle étaient pourtant en position idéale.

Pour ne pas avoir réussi à tuer le match, elles sont restées sous la menace des Nantaises jusqu’à la dernière minute des arrêts de jeu. L’ASSE a finalement résisté et est repartie avec les trois points de la victoire cumulant ainsi une deuxième victoire consécutive pour autant de déplacements. Une entame de championnat idéale.

Quel but de Cindy Caputo pour l’@assefeminines ! 1-0 après seulement deux minutes de jeu ! ⚽ pic.twitter.com/U50rPM8XcJ — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) September 28, 2024

Les notes du match des joueuses de l’ASSE

Gignoux 6 / Belkhiter 3 / Mayi Kith 6 / Martinez 6 / Tapia 4 / Champagnac 5 / Bogi 5 / Pierre-Louis 2 / Cambot 5 / Caputo 7 / Lamontagne 5

Le Top 3

Cindy Caputo : Cindy Caputo, outre son but plein d’opportunisme dès la deuxième minute, a été dans tous les bons coups de sa formation. Elle a offert des caviars à ses partenaires, notamment Alexandria Lamontagne en première mi-temps et Amandine Pierre-Louis puis Lamontagne une nouvelle fois en seconde période qui ont manqué de réalisme. Un match plein de la part de l’attaquante qui a inscrit son 28e buts sous le maillot vert.

Maryne Gignoux : Cette rencontre avait tous les signes du match piège pour Maryne Gignoux avec un ballon qui a souvent navigué dans sa surface de réparation. Mais elle est restée attentive pendant les 90 minutes et plus, s’imposant avec autorité sur les sorties aériennes consécutives à de nombreux corners où elle était volontairement testée. La gardienne a été, de plus l’auteur d’une envolée déterminante en deuxième mi-temps sur un tir lointain, évitant ainsi l’égalisation nantaise.

Easther Mayi Kith : Easther Mayi Kith, la défenseure camerounaise, avait fort affaire avec Kelly Gago l’avant-centre nantaise (ex joueuse stéphanoise) qui a tenté de l’intimider avec sa puissance physique. Elle ne sait pas laissé faire et elle a su contrer l’attaquante adverse, lui laissant peu d’espace pour s’exprimer. Elle a effectué un match propre qui prouve qu’elle est indispensable dans la charnière centrale, qu’elle soit associée à Fiona Bogi comme à Reims ou à Lisa Martinez comme ce fut le cas contre Nantes.

Le Flop 3

Amandine Pierre-Louis : Amandine Pierre-Louis semblait en forme comme l’a montré sa prestation contre Reims. Face à Nantes, elle a tout raté. Elle a multiplié les mauvais choix et les mauvaises passes, annihilant ainsi toute possibilité d’être dangereuse sur son côté droit. Elle a gâché une très belle occasion en seconde période, envoyant son tir dans les nuages alors qu’elle était dans une position idéale. Une match à vite oublier.

Morgane Belkhiter : La défenseure n’a pas réalisé un match convaincant dans son couloir droit. Certes, elle s’est montrée appliquée dans son marquage, mais que de déchets techniques et pertes de balles qui auraient pu avoir des conséquences néfastes pour son équipe. Heureusement, les Nantaises n’ont pas su en profiter.

Chloé Tapia : La latérale gauche a été inhabituellement transparente pendant toute la rencontre. Elle n’a presque jamais été à son avantage combinant rarement avec Cindy Caputo à qui elle n’a proposé de solutions qu’à de très rares occasions. Elle ne s’est quasiment jamais présentée aux avant-postes, adoptant une prudence qui ne lui est pas coutumière. Était-ce une consigne tactique ?